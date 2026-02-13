El amor está en el aire: un evento gratuito en el microcentro para festejar San Valentín

El fin de semana extra largo del Carnaval coincidirá este año con el evento favorito de las parejas más románticas. Este sábado 14 se festeja San Valentín por lo que, además de los planes privados que hayan hecho los enamorados, la ciudad de San Miguel de Tucumán también tendrá su propia oferta. Las parejas podrán visitar un punto céntrico para acceder a un puesto fotográfico, ferias y espectáculos.
Si las lluvias lo permiten, la plaza Independencia será sede del amor este sábado y domingo en la capital tucumana. Por lo pronto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas fuertes para la madrugada, chaparrones para la mañana y algunas tormentas aisladas –con probabilidades de precipitación del 10 al 40%– para la tarde y la noche.
San Valentín: el Día de los Enamorados se vivirá en la plaza Independencia
En el microcentro de la ciudad, los tucumanos podrán celebrar el amor en todas sus formas. El evento “Un finde para enamorarse” se realizará este sábado para pasar un rato en comunidad con vecinos y parejas. Se presentará la Banda de Música Municipal, habrá personajes temáticos, un punto fotográfico y ferias de artesanos, emprendedores y gastronómicos.
La cita se programó para el sábado 14 y domingo 15 de febrero a partir de las 17 y hasta la medianoche. El SMN pronosticó un cielo mayormente nublado pero sin lluvias para la madrugada y mañana del domingo mientras que, para la tarde y la noche, se anunciaron tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación entre el 10 y 40%. La temperatura máxima se registrará por la tarde y se posicionará en 31 °C.
La propuesta es impulsada por la Dirección de Promoción de Eventos y la Dirección de Relaciones Institucionales del Municipio capitalino, con el apoyo de la Secretaría de Atención al Ciudadano que participa con la estación fotográfica.
“Estamos preparándonos en el corazón de la ciudad, que es nuestra Plaza Independencia, para que la gente pueda utilizar y disfrutar del espacio público, como es la premisa de nuestra intendenta Rossana Chahla, que es la que impulsa estas acciones para que podamos acercarlas al público”, señaló la directora de Promoción de Eventos, Natalia Zanotta.