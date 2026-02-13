El amor está en el aire: un evento gratuito en el microcentro para festejar San Valentín

La cita se programó para el sábado 14 y domingo 15 de febrero a partir de las 17 y hasta la medianoche. El SMN pronosticó un cielo mayormente nublado pero sin lluvias para la madrugada y mañana del domingo mientras que, para la tarde y la noche, se anunciaron tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación entre el 10 y 40%. La temperatura máxima se registrará por la tarde y se posicionará en 31 °C.