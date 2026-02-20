Alejandro Jodorowsky presentó un libro a sus 97 años

"Es arte que no tiene fin. Así que guárdalo y tenlo ahí y vívelo y no lo ordenes como del 1 al 100, sino del 1 al 1.000, del 1.000 al 4, del 4 al 70", sostuvo Jodorowsky en diálogo con AFP. Su propuesta es hojear el libro al azar, sin orden, puesto que no hay números de página. Es como una "maleta", añadió. "Lo abres y salen cupones de viaje, accidentes, descubrimientos incesantes".