Objetivo Mundial: Neymar se operó y le envió un mensaje al técnico de la selección

Luego de ser figura en las fechas finales y salvar del descenso al Santos, Neymar pasó por el quirófano para la intervención quirúrgica que había decidido postergar para afrontar esos compromisos clave con su equipo.
El mediocampista brasileño de 33 años tiene como gran objetivo jugar su última Copa del Mundo, y en ese sentido habló en el concierto de su amigo, el cantante Tiaguinho. “Haremos lo posible y lo imposible para que la copa vuelva a Brasil. Me lo pueden exigir en julio”, aseguró. E hizo su pedido al entrenador de la “Canarinha”. “Ancelotti, ayúdanos”, lanzó.
Es que "Carletto" mantuvo distancia del número 10 desde que llegó para dirigir los destinos del “Scratch”. No fue convocado nunca, y mantuvo la cautela cada vez que le preguntaron sobre el ex Barcelona y PSG.
El volante creativo estará un mes fuera de las canchas, y se espera que en estos días firme su nuevo contrato con el club que lo vio nacer. La idea, según dirigentes del Santos, es que se quede al menos hasta junio para jugar la Copa Sudamericana y el Brasileirao, y llegar con ritmo al Mundial.
Los números lo acompañan
El crack del Santos disputó 128 partidos con su selección, y anotó 79 goles, con los que superó a Pelé como máximo anotador histórico.
Jugó tres mundiales, y ganó la Copa Confederaciones de 2013 y el Oro en los Juegos Olímpicos de 2016 (único galardón que le faltaba a Brasil).
Los hinchas tienen dudas
A diferencia de lo que sucedía algún tiempo atrás, las constantes lesiones que tuvo esta temporada y la poca disciplina que mostró el jugador en el último año hicieron que la “torcida” reduzca su apoyo al ídolo. En una reciente encuesta de la consultora Datafolha, quedó comprobada la existencia de una “grieta” entre la gente. Según el estudio, un 48% de los consultados apoya su convocatoria, pero hay un 41% que se opone totalmente.