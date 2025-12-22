Objetivo Mundial: Neymar se operó y le envió un mensaje al técnico de la selección

A diferencia de lo que sucedía algún tiempo atrás, las constantes lesiones que tuvo esta temporada y la poca disciplina que mostró el jugador en el último año hicieron que la “torcida” reduzca su apoyo al ídolo. En una reciente encuesta de la consultora Datafolha, quedó comprobada la existencia de una “grieta” entre la gente. Según el estudio, un 48% de los consultados apoya su convocatoria, pero hay un 41% que se opone totalmente.