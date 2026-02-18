“Se va a definir en los minutos finales”: Álvaro Galindo anticipó cómo llega Tarucas al debut ante Selknam en el Súper Rugby Américas

El viernes ya tiene dueño en el calendario de Tarucas. La cuenta regresiva se siente en cada entrenamiento y también en la manera de hablar de Álvaro Galindo, que atraviesa los días previos al debut con un vaivén de emociones. “Fue una semana muy linda, con esa ansiedad previa que siempre aparece antes del primer partido y que también es parte del juego”, expresó el head coach, que prepara a la franquicia del NOA para el estreno ante Selknam en La Caldera del Parque.