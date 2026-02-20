Secciones
Además del estreno de Tarucas, así será el cronograma de la primera fecha del Super Rugby Américas

El torneo sudamericano comienza esta noche en Tucumán y continuará el sábado en Asunción y Rosario, para cerrarse el lunes en Córdoba, en una primera fecha que tuvo una reprogramación por cuestiones logísticas tras el paro general en Argentina.

Tarucas jugará contra Selknam esta noche. Tarucas jugará contra Selknam esta noche. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 1 Hs

La primera jornada del Super Rugby Américas se abrirá esta noche en Tucumán y, luego del debut de Tarucas, la acción continuará durante el fin de semana y se extenderá hasta el lunes, con algunas modificaciones en el calendario original.

A raíz del paro general de este jueves 19 en Argentina, uno de los equipos brasileños no pudo realizar el viaje en los tiempos previstos. Por ese motivo, el encuentro que debía disputarse en Córdoba fue reprogramado para la próxima semana, con el objetivo de completar la primera fecha sin inconvenientes logísticos.

Sábado con doble propuesta

La actividad seguirá el sábado 21 de febrero con dos partidos en distintos puntos del continente.

En Asunción, Yacare XV recibirá a Pampas desde las 18:30. El árbitro será Francisco González, acompañado por Cauã Ricardo y Mauro Rossi como asistentes.

Más tarde, a las 20.30, en Rosario, Capibaras XV se enfrentará a Peñarol Rugby. El juez principal será Damián Schneider, con Federico Solari y Luca Solda como asistentes.

El cierre, el lunes en Córdoba

La primera fecha se completará el lunes 23 de febrero en Córdoba, cuando Dogos XV se mida frente a Cobras Brasil Rugby a partir de las 20. El árbitro designado es Gonzalo de Achával, secundado por Federico Longobardi y Tomás Ninci.

De esta manera, tras el puntapié inicial en Tucumán, el certamen continuará su recorrido por Paraguay, Rosario y Córdoba, en una fecha inaugural que ya tuvo su primera alteración, pero que promete mantener el ritmo y la intensidad que distinguen al torneo continental.

