¿Cómo fue el único enfrentamiento entre Tarucas y Selknam en Tucumán?

Pero Selknam no se rindió. Incluso con una amarilla a Salvador Lues, aprovechó un error de Tarucas en ataque, recuperó la pelota en su campo y armó una contra peligrosa. Provocó otra amarilla -esta vez a Pasquini por tackle peligroso- y volvió a facturar desde el line y maul con Tomás Baguley. El 31-21 parcial, a falta de diez minutos, mantenía el suspenso: los chilenos estaban a un try del bonus ofensivo y cerca del defensivo.