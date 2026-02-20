EN VIVO Tarucas debuta contra Selknam en La Caldera del Parque por el Super Rugby Américas 2026

Lo que tenés que saber

El debut de Tarucas será hoy a las 21 en La Caldera del Parque, en el marco de la primera fecha del Super Rugby Américas 2026. El rival será Selknam, una de las franquicias más competitivas del certamen. El encuentro podrá verse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y por ESPN 4. Será el primer paso de la temporada para el conjunto tucumano, que buscará hacerse fuerte en casa y arrancar el torneo con una victoria ante su gente.