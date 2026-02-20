EN VIVO Tarucas debuta contra Selknam en La Caldera del Parque por el Super Rugby Américas 2026
VUELVE LA ACCIÓN. Hoy Tarucas debutará en el Súper Rugby Américas; el último encuentro de la franquicia tucumana fue en el amistoso frente a Dogos XV en Tucumán. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
16:58 hs
¡Equipo confirmado en Selknam!
Los 23 de Selknam para enfrentar a Tarucas.<> Montagner de 8<> Posible debut de Berti.— Rugby Sur (@RugbySur) February 19, 2026
Domingo Capitán pic.twitter.com/OxP0mhLkQJ
16:54 hs
¡Tarucas tiene alineación confirmada!
Lo que tenés que saber
El debut de Tarucas será hoy a las 21 en La Caldera del Parque, en el marco de la primera fecha del Super Rugby Américas 2026. El rival será Selknam, una de las franquicias más competitivas del certamen. El encuentro podrá verse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y por ESPN 4. Será el primer paso de la temporada para el conjunto tucumano, que buscará hacerse fuerte en casa y arrancar el torneo con una victoria ante su gente.
