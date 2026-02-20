Secciones
EN VIVO Tarucas debuta contra Selknam en La Caldera del Parque por el Super Rugby Américas 2026

VUELVE LA ACCIÓN. Hoy Tarucas debutará en el Súper Rugby Américas; el último encuentro de la franquicia tucumana fue en el amistoso frente a Dogos XV en Tucumán. VUELVE LA ACCIÓN. Hoy Tarucas debutará en el Súper Rugby Américas; el último encuentro de la franquicia tucumana fue en el amistoso frente a Dogos XV en Tucumán. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

Desde las 21, Tarucas pone primera en el Super Rugby Américas 2026 frente a Selknam, en una noche histórica en La Caldera del Parque. El encuentro se podrá seguir en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 4.

Hace 1 Hs
16:58 hs

¡Equipo confirmado en Selknam!

Lo que tenés que saber

El debut de Tarucas será hoy a las 21 en La Caldera del Parque, en el marco de la primera fecha del Super Rugby Américas 2026. El rival será Selknam, una de las franquicias más competitivas del certamen. El encuentro podrá verse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y por ESPN 4. Será el primer paso de la temporada para el conjunto tucumano, que buscará hacerse fuerte en casa y arrancar el torneo con una victoria ante su gente.

