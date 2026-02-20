Buenos Aires: explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería
Tres personas resultaron heridas este viernes tras la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, ubicada en el barrio porteño de San Nicolás. Según el parte oficial, el hecho ocurrió en el edificio situado sobre la Avenida Paseo Colón 533, donde trabajan once móviles.
Como consecuencia de la detonación, tres personas sufrieron quemaduras; dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Argerich para su atención, mientras que una cuarta recibió asistencia con oxígeno en el lugar.
De acuerdo con el informe preliminar, la explosión se produjo cuando manipulaban una encomienda compuesta por tres paquetes que habían sido recibidos hace aproximadamente cuatro meses. Los bultos se encontraban a resguardo en el piso 11 del edificio y uno de ellos detonó, lo que obligó a evacuar de manera preventiva a todo el personal.
El alerta al 911 fue recibido a las 13.24. De inmediato se desplegó un importante operativo de seguridad con la intervención del SAME, Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, Policía Federal, el jefe de explosivos, el superintendente de Bomberos, oficiales superiores de investigaciones y personal de la División Unidad de Investigación Antiterrorista.
Las autoridades trabajan para determinar el origen del paquete y establecer las circunstancias en las que se produjo la explosión. El edificio permanecía bajo custodia mientras se realizaban las pericias correspondientes.