Así encontraron el auto del tucumano desaparecido en Neuquén

Un hombre de 32 años es intensamente buscado en el sur neuquino luego de que su vehículo apareciera abandonado en circunstancias que despertaron fuerte preocupación. Se trata de Salvador Álvarez Cano, oriundo de Yerba Buena, cuyo paradero es desconocido desde hace varias horas.
El Volkswagen Gol blanco en el que se movilizaba fue hallado el martes a la vera de la Ruta Nacional 237, en cercanías del paraje Confluencia, en la zona cordillerana próxima a San Carlos de Bariloche.
Detalles que llamaron la atención
Según medios de comunicación del Sur del país, las condiciones en que fue encontrado el vehículo encendieron las alarmas. Según fuentes policiales, el auto estaba con el baúl abierto, la llave colocada desde el exterior y un par de zapatillas apoyadas junto al lado del conductor.
No se informó oficialmente sobre signos de violencia, pero la escena fue considerada inusual, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.
Operativo de rastrillaje
A partir del hallazgo, la Policía inició un operativo de búsqueda que se extendió durante la noche y continuó a primera hora del día siguiente. En el rastrillaje participan equipos de rescate y personal de Parques Nacionales, que recorren sectores cercanos a la ruta y zonas aledañas de difícil acceso.
Hasta el momento, los procedimientos no arrojaron resultados positivos.
Si bien todavía no se formalizó una denuncia por desaparición, las fuerzas de seguridad decidieron actuar de oficio debido a las circunstancias en que fue encontrado el rodado.
La investigación continúa y no se descartan hipótesis. Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda aportar datos sobre el paradero del hombre sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana.