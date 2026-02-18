Sin recolección por el paro de la CGT: solicitan no sacar la basura en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán solicitó a los vecinos no sacar la basura este jueves 19 de febrero debido a posibles interrupciones en el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, en el marco del paro anunciado a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Según se informó oficialmente, la medida preventiva cobra especial relevancia ante el pronóstico de lluvias y tormentas, ya que la acumulación de residuos en la vía pública podría generar anegamientos al obstaculizar el normal escurrimiento del agua en canales y desagües pluviales.
Desde el municipio indicaron además que se encuentra en marcha un plan de contingencia para garantizar la prestación de servicios esenciales y sostener presencia operativa en los distintos barrios de San Miguel de Tucumán.
Las autoridades locales agradecieron la colaboración y el compromiso de la comunidad frente a esta situación excepcional, con el objetivo de evitar inconvenientes mayores en caso de precipitaciones.