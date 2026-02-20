La Generación Z suelta la computación y apuesta por esta carrera del mañana

La caída en computación y el ascenso de la inteligencia artificial no describen una moda pasajera. Marcan un ajuste profundo en la forma en que los jóvenes imaginan su futuro. La Generación Z no abandona la tecnología: la redefine. Quiere herramientas para entender el mundo automatizado y, al mismo tiempo, espacios donde su trabajo tenga impacto real. Las universidades toman nota. El mercado laboral, también.