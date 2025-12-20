Secciones
SociedadTecnología

La universidad pública suma computación cuántica: para qué sirve y por qué es clave

La Unahur lidera una red de universidades e instituciones científicas para compartir tecnología, formar investigadores y avanzar en ciencia de frontera.

ERA CUÁNTICA. El nuevo equipamiento permitirá investigar, capacitar estudiantes y conectarse con centros cuánticos del mundo. / UNAHUR ERA CUÁNTICA. El nuevo equipamiento permitirá investigar, capacitar estudiantes y conectarse con centros cuánticos del mundo. / UNAHUR
Hace 3 Hs

La universidad pública argentina dio un paso clave hacia el futuro tecnológico. La Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur) puso en marcha la primera computadora cuántica del sistema universitario, y firmó un acuerdo con otras universidades e instituciones científicas para compartir el acceso, formar recursos humanos y fortalecer la investigación en tecnologías cuánticas.

La iniciativa no se limita a una sola casa de estudios: busca crear una red federal de conocimiento, con impacto directo en la formación de estudiantes, docentes e investigadores de todo el país.

Qué es una computadora cuántica y por qué es diferente

A diferencia de las computadoras tradicionales, que procesan información con bits (0 o 1), las computadoras cuánticas trabajan con qubits, unidades que pueden representar múltiples estados al mismo tiempo gracias a los principios de la mecánica cuántica, la ciencia que estudia la materia y la energía a escalas microscópicas.

En términos simples, esto permite realizar muchísimos cálculos en paralelo, resolviendo en minutos problemas que a una computadora clásica le llevarían años. Por eso, la computación cuántica es considerada una tecnología estratégica a nivel mundial.

DE LA UNAHUR. El proyecto busca democratizar el acceso a una tecnología estratégica con impacto científico, económico y social. / UNAHUR DE LA UNAHUR. El proyecto busca democratizar el acceso a una tecnología estratégica con impacto científico, económico y social. / UNAHUR

Para qué puede usarse esta tecnología

Las aplicaciones potenciales son amplias y de alto impacto. Entre ellas se destacan:

- Criptografía y seguridad digital, clave para proteger datos sensibles.

- Optimización de sistemas complejos, como redes de transporte o energía.

- Desarrollo de nuevos materiales y medicamentos, mediante simulaciones moleculares precisas.

Estos avances no solo tienen valor científico, sino también implicancias económicas y sociales a largo plazo.

Una red entre universidades y centros científicos

Son parte de esta iniciativa por la computación cuántica la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional San Antonio de Areco, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, La Universidad Nacional de Quilmes, la Comisión de Investigaciones Científicas y la Asociación Física Argentina.

Además de la computadora cuántica instalada en Hurlingham, la universidad contrató un servicio en la nube de Amazon, que permite trabajar con computadoras cuánticas de mayor tamaño ubicadas en distintos países. Esto amplía las posibilidades de investigación y conecta a estudiantes e investigadores argentinos con desarrollos de escala global.

En un mundo donde la computación cuántica define el futuro, que la universidad pública argentina sea parte de ese camino marca un hito y abre nuevas oportunidades para las próximas generaciones de estudiantes e investigadores.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Tu celular está siendo espiado? Las claves para proteger tu información

¿Tu celular está siendo espiado? Las claves para proteger tu información

Por qué tantos jóvenes se sienten solos pese a tener amigos

Por qué tantos jóvenes se sienten solos pese a tener amigos

El creciente uso de la tecnología en el agro

El creciente uso de la tecnología en el agro

Lo más popular
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
1

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
2

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
3

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
4

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
5

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad
6

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Más Noticias
Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios