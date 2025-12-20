La universidad pública suma computación cuántica: para qué sirve y por qué es clave

Una red entre universidades y centros científicos

Son parte de esta iniciativa por la computación cuántica la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional San Antonio de Areco, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, La Universidad Nacional de Quilmes, la Comisión de Investigaciones Científicas y la Asociación Física Argentina.