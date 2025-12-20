La universidad pública suma computación cuántica: para qué sirve y por qué es clave

La universidad pública argentina dio un paso clave hacia el futuro tecnológico. La Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur) puso en marcha la primera computadora cuántica del sistema universitario, y firmó un acuerdo con otras universidades e instituciones científicas para compartir el acceso, formar recursos humanos y fortalecer la investigación en tecnologías cuánticas.
La iniciativa no se limita a una sola casa de estudios: busca crear una red federal de conocimiento, con impacto directo en la formación de estudiantes, docentes e investigadores de todo el país.
Qué es una computadora cuántica y por qué es diferente
A diferencia de las computadoras tradicionales, que procesan información con bits (0 o 1), las computadoras cuánticas trabajan con qubits, unidades que pueden representar múltiples estados al mismo tiempo gracias a los principios de la mecánica cuántica, la ciencia que estudia la materia y la energía a escalas microscópicas.
En términos simples, esto permite realizar muchísimos cálculos en paralelo, resolviendo en minutos problemas que a una computadora clásica le llevarían años. Por eso, la computación cuántica es considerada una tecnología estratégica a nivel mundial.
Para qué puede usarse esta tecnología
Las aplicaciones potenciales son amplias y de alto impacto. Entre ellas se destacan:
- Criptografía y seguridad digital, clave para proteger datos sensibles.
- Optimización de sistemas complejos, como redes de transporte o energía.
- Desarrollo de nuevos materiales y medicamentos, mediante simulaciones moleculares precisas.
Estos avances no solo tienen valor científico, sino también implicancias económicas y sociales a largo plazo.
Una red entre universidades y centros científicos
Son parte de esta iniciativa por la computación cuántica la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional San Antonio de Areco, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, La Universidad Nacional de Quilmes, la Comisión de Investigaciones Científicas y la Asociación Física Argentina.
Además de la computadora cuántica instalada en Hurlingham, la universidad contrató un servicio en la nube de Amazon, que permite trabajar con computadoras cuánticas de mayor tamaño ubicadas en distintos países. Esto amplía las posibilidades de investigación y conecta a estudiantes e investigadores argentinos con desarrollos de escala global.
En un mundo donde la computación cuántica define el futuro, que la universidad pública argentina sea parte de ese camino marca un hito y abre nuevas oportunidades para las próximas generaciones de estudiantes e investigadores.