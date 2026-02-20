Salió el primer trailer de Toy Story 5: ¿cuándo estrena la secuela de Pixar?

Es que este año se cumplirán 30 años del lanzamiento de la primera película de “Toy Story”, por lo que cabe hacer un paralelismo con la vida útil de los juguetes que, otrora, pertenecían a Andy. Buzz Lightyear aparecerá también, otra vez como un aliado de Woody, para salvar la dignidad de algunos de sus amigos juguetes y recuperar el amor de Bonnie, pero también para destacar la importancia de lo que no es digital.