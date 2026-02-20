Salió el primer trailer de Toy Story 5: ¿cuándo estrena la secuela de Pixar?

La tecnología llegó para invadir e instalarse en todos los ámbitos de la vida y las infancias no son la excepción. Por eso Pixar puso a tono su próxima película con los tiempos que corren. Este jueves se lanzó el primer tráiler de “Toy Story 5”, una de las sagas más exitosas de la productora animada. Aunque las películas fueron bien recibidas por el público, el último lanzamiento tuvo menos aceptación y más críticas que versiones anteriores.
La quinta película de la vida de los juguetes empieza ya con un desafío: superar las expectativas y levantar la vara respecto de la película anterior. Pero el tráiler que se publicó ayer ya generó grandes esperanzas por la historia. Otra vez Buzz, Woody y Jessie se unirán con un mismo objetivo: hacer feliz a un niño; en este caso, a la pequeña Bonnie.
Se lanzó el primer tráiler de “Toy Story 5”
La amenaza de los juguetes son las pantallas, que con sus luces, brillos y múltiples ofertas hacen que los niños se olviden de cualquier cosa. Incluso de sus viejos amigos, muñecos y autitos de juguete. Por eso en esta nueva tirada, el enemigo estará representado por Lilypad, una pequeña tablet que se roba toda la atención de Bonnie, logrando que sus viejos juguetes queden desplazados.
Las imágenes mostraron también una divertida y aparente calvicie de Woody, el protagonista y uno de los héroes de la saga. Al parecer, pasó tanto tiempo para el viejo vaquero, que la pintura de su cabello plástico empezó a desaparecer bajo su sombrero: una magistral solución de Pixar para demostrar el envejecimiento de los juguetes y el crecimiento de los niños.
Es que este año se cumplirán 30 años del lanzamiento de la primera película de “Toy Story”, por lo que cabe hacer un paralelismo con la vida útil de los juguetes que, otrora, pertenecían a Andy. Buzz Lightyear aparecerá también, otra vez como un aliado de Woody, para salvar la dignidad de algunos de sus amigos juguetes y recuperar el amor de Bonnie, pero también para destacar la importancia de lo que no es digital.
Para Andrew Stanton, el director y guionista de la película, la quinta de “Toy Story” mostrará que ya casi nadie juega con juguetes. “La tecnología ha cambiado la vida de todos, pero nos preguntamos qué significa eso para nosotros y para nuestros hijos”, señaló Stanton. El estreno está previsto para el 18 de junio de este año en las salas de cine.