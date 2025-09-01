Secciones
“Coco 2” y "Toy Story 5": Pixar anunció cuáles son las próximas películas que estrenará

Los fanáticos de la productora de Disney reaccionaron por igual con emoción y reclamos.

Hace 1 Hs

Lo que rinde se repite. Esa es la fórmula de las principales cadenas productoras cinematográficas y Pixar no es la excepción. Este fin de semana la empresa cinematográfica confirmó cuáles son las películas en las que ya trabaja. Aunque anuncios como “Coco 2” causaron gran emoción, otros como “Toy Story 5” generaron consternación entre los amantes de las animaciones.

En 2017 el estreno de “Coco”, ambientada en la cultura mexicana y en particular en el Día de Muertos, llegó para marcar un antes y un después en Pixar. Lo mismo sucedió con la primera película de “Toy Story”, una producción que recibió incluso mejor puntuación que la película estrenada en 2017.

Pero ya para la cuarta película de los juguetes vivientes la puntuación y la recaudación fueron mucho más bajas que el primer gran éxito. Por eso los usuarios de X reaccionaron con poca emoción ante el anuncio. Incluso muchos se mostraron enojados y algunos hasta ironizaron con la oficialización de la quinta película de la saga. “Cuántas ‘Toy Story’ van a sacar, hermano? Ya Andy seguro tiene una hernia de disco”, bromeó un usuario en el ex Twitter.

Cuáles serán las próximas películas de Pixar

En un evento de presentación, Pixar confirmó cinco proyectos para los próximos tres años. El primero de ellos es "Hoppers", un lanzamiento sin antecedentes que se estrenará en marzo de 2026 y contará la historia de un espíritu atrapado en el cuerpo de un castor robot. Así como sucedió con “The Wild Robot” de Dreamworks, esta pieza explorará el vínculo entre ecología, tecnología y animales.

El 19 de junio de 2026 llegará la –hasta ahora– poco esperada “Toy Story 5” en la que Jessi será la figura central. La tecnología vuelve a hacerse presente. En esta historia se mostrará cómo la tecnología llegó para dejar de lado algunos juguetes. La dirección estará a cargo de Andrew Stanton y McKenna Harris.

La siguiente película de Pixar será “Gatto”, que llegará al público el 18 de junio de 2027 y contará la historia de un gato involucrado con la mafia felina de Venecia. En el camino conocerá a una joven música callejera con la que tendrá algunas revelaciones. La dirección estará a cargo de Enrico Casarosa, el mismo que sacó “Luca”.

El lanzamiento que seguirá a “Gatto” cuenta con dos películas previas: la primera, recibida con gran éxito; la segunda, con un poco menos. “Los increíbles 3” ya tiene ideas rondando, aunque no se confirmó fecha de estreno. Lo mismo sucede con “Coco 2”, de la cual se confirmó trabajo en proceso, pero no fecha.

