“Coco 2” y "Toy Story 5": Pixar anunció cuáles son las próximas películas que estrenará

Pero ya para la cuarta película de los juguetes vivientes la puntuación y la recaudación fueron mucho más bajas que el primer gran éxito. Por eso los usuarios de X reaccionaron con poca emoción ante el anuncio. Incluso muchos se mostraron enojados y algunos hasta ironizaron con la oficialización de la quinta película de la saga. “Cuántas ‘Toy Story’ van a sacar, hermano? Ya Andy seguro tiene una hernia de disco”, bromeó un usuario en el ex Twitter.