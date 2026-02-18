Secciones
El lunes 23 se activa otro bono para jubilados: quiénes lo cobran y cuánto paga Anses

En algunos casos el monto es completo y en otros proporcional.

Llega un aumento mínimo para jubilados y pensionados de Anses. Llega un aumento mínimo para jubilados y pensionados de Anses. Foto: Desde Entre Ríos
Hace 28 Min

La Anses continúa con el calendario de pagos de febrero y el lunes 23 comienza la acreditación del segundo tramo del bono para jubilados y pensionados. El refuerzo previsional forma parte de la política de ingresos del Gobierno, pero no todos los beneficiarios cobran el mismo monto.

Aunque oficialmente se anunció un bono de $70.000, el organismo aplica un esquema diferencial para garantizar un piso de ingresos. Por eso, en algunos casos el monto es completo y en otros proporcional.

¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000?

En febrero, la jubilación mínima se ubica en $359.254,35 tras el aumento del 2,85% por movilidad.

Quienes perciben ese haber cobran el bono completo de $70.000, por lo que el total final queda en:

Jubilación mínima: $359.254,35

Bono: $70.000

Total a cobrar: $429.254,35

El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Cómo funciona el “mini bono” proporcional

Los jubilados que cobran un haber superior a la mínima, pero no alcanzan el piso garantizado de $429.254,35, reciben un bono proporcional.

La ANSES calcula la diferencia necesaria hasta completar ese monto.

Ejemplo: 

Haber mensual: $400.000

Piso garantizado: $429.254,35

Bono proporcional: $29.254,35

De esta manera, todos los beneficiarios alcanzados por el refuerzo llegan al mismo ingreso final.

Cuánto cobran en febrero las distintas prestaciones

Con el aumento del 2,85% y el bono, los montos quedan así:

Jubilación mínima

Haber base: $359.254,35

Con bono: $429.254,35

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Haber base: $287.403,48

Con bono: $357.403,48

Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez)

Haber base: $251.478,05

Con bono: $321.478,05

Pensión para Madres de 7 hijos

Haber base: $359.254,35

Con bono: $429.254,35

Quiénes no cobran el bono de ANSES

Los jubilados y pensionados que ya superan los $429.254,35 no reciben refuerzo adicional en febrero. En esos casos, solo se aplica el incremento general por movilidad del 2,85%.

Cuándo cobran los jubilados en febrero

Jubilados con haberes mínimos (bono completo)

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

El lunes 23 marca el inicio del pago para quienes perciben haberes superiores a la mínima y, en caso de corresponder, el bono proporcional que completa el piso garantizado.

