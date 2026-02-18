El lunes 23 se activa otro bono para jubilados: quiénes lo cobran y cuánto paga Anses

La Anses continúa con el calendario de pagos de febrero y el lunes 23 comienza la acreditación del segundo tramo del bono para jubilados y pensionados. El refuerzo previsional forma parte de la política de ingresos del Gobierno, pero no todos los beneficiarios cobran el mismo monto.
Aunque oficialmente se anunció un bono de $70.000, el organismo aplica un esquema diferencial para garantizar un piso de ingresos. Por eso, en algunos casos el monto es completo y en otros proporcional.
¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000?
En febrero, la jubilación mínima se ubica en $359.254,35 tras el aumento del 2,85% por movilidad.
Quienes perciben ese haber cobran el bono completo de $70.000, por lo que el total final queda en:
Jubilación mínima: $359.254,35
Bono: $70.000
Total a cobrar: $429.254,35
El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite.
Cómo funciona el “mini bono” proporcional
Los jubilados que cobran un haber superior a la mínima, pero no alcanzan el piso garantizado de $429.254,35, reciben un bono proporcional.
La ANSES calcula la diferencia necesaria hasta completar ese monto.
Ejemplo:
Haber mensual: $400.000
Piso garantizado: $429.254,35
Bono proporcional: $29.254,35
De esta manera, todos los beneficiarios alcanzados por el refuerzo llegan al mismo ingreso final.
Cuánto cobran en febrero las distintas prestaciones
Con el aumento del 2,85% y el bono, los montos quedan así:
Jubilación mínima
Haber base: $359.254,35
Con bono: $429.254,35
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)
Haber base: $287.403,48
Con bono: $357.403,48
Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez)
Haber base: $251.478,05
Con bono: $321.478,05
Pensión para Madres de 7 hijos
Haber base: $359.254,35
Con bono: $429.254,35
Quiénes no cobran el bono de ANSES
Los jubilados y pensionados que ya superan los $429.254,35 no reciben refuerzo adicional en febrero. En esos casos, solo se aplica el incremento general por movilidad del 2,85%.
Cuándo cobran los jubilados en febrero
Jubilados con haberes mínimos (bono completo)
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
El lunes 23 marca el inicio del pago para quienes perciben haberes superiores a la mínima y, en caso de corresponder, el bono proporcional que completa el piso garantizado.