Secciones
SociedadActualidad

Cómo solicitar préstamos personales de hasta $30.000.000 para jubilados en febrero 2026

Estas líneas de crédito están pensadas para afrontar gastos imprevistos, realizar mejoras en la vivienda o llevar adelante proyectos personales.

Cómo solicitar préstamos personales de hasta $30.000.000 para jubilados en febrero 2026 Prestamos
Hace 29 Min

Durante febrero de 2026, los jubilados que necesitan financiamiento cuentan con distintas opciones de préstamos personales ofrecidas por los principales bancos del país. Estas líneas de crédito están pensadas para afrontar gastos imprevistos, realizar mejoras en la vivienda o llevar adelante proyectos personales, con trámites ágiles y respuestas rápidas.

Conocé 11 estrategias para ahorrar en compras del hogar, según un banco

Conocé 11 estrategias para ahorrar en compras del hogar, según un banco

Las entidades bancarias buscan facilitar el acceso al dinero mediante plataformas digitales, permitiendo gestionar la solicitud desde el hogar. Los interesados comparan tasas y plazos para elegir la alternativa que mejor se ajusta a su capacidad de pago mensual, asegurando así un manejo responsable de sus finanzas.

El Banco Nación mantiene vigente su línea de créditos personales destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El trámite se realiza de forma 100% digital y permite solicitar hasta $30.000.000, dentro de un tope general de $50.000.000.

Cómo acceder a los prestamos del Banco Nación

Quiénes pueden acceder:

-Jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el Banco Nación

-No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales

Características del crédito:

-Monto mínimo: $10.000

-Monto máximo: $50.000.000

-Moneda: pesos

-Relación cuota–ingreso: hasta el 45% del haber neto

Plazos disponibles:

-Hasta 36 meses con e@descuento

-Hasta 72 meses con débito en cuenta

Tasas vigentes:

-TNA: 45%

-TEA: 55,59%

-CFT con TNA: 54,45%

-CFT con TEA: 70,32%

Cómo solicitarlo:

-Ingresar a BNA+ o al home banking

-Seleccionar “Tu Banco” → “Préstamos”

-Indicar monto, destino y plazo

-Verificar los datos y confirmar

Modalidad de pago:

-Cuotas fijas bajo sistema francés

-Con e@descuento, el débito se efectúa directamente del haber jubilatorio

-Requiere aceptar débito automático y firmar pagaré electrónico

Préstamo del Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, así como para trabajadores del sector público y privado. Se pueden solicitar hasta $30.000.000, dentro de un límite máximo de $50.000.000, con plazos de hasta 72 meses.

Condiciones principales:

-Monto máximo: $50.000.000

-Plazo: hasta 72 meses

-Tasa fija (TNA): 98%

-Cuota estimada: $8.680,95 por cada $100.000

-Acreditación: dentro de las 24 horas

Cómo solicitarlo:

-Ingresar al home banking o a BIP Móvil

-Iniciar sesión con usuario y clave

-Activar el Token

-Seleccionar “Préstamos”

-Elegir monto y plazo

-Confirmar la operación

Requisitos:

-Ser jubilado o pensionado

-Cumplir con los criterios de edad e ingresos establecidos por el banco

-Cobrar los haberes en una cuenta BBVA

Condiciones del crédito:

-Monto mínimo: $10.000

-Monto máximo: $40.000.000

-Plazo: entre 6 y 60 meses

-Tasa fija durante toda la vida del préstamo

-Sistema de amortización: francés

-Relación cuota–ingreso: hasta el 30%

-Sin gastos de otorgamiento

Temas Banco Nación de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse
6

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Más Noticias
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Comentarios