Cómo solicitar préstamos personales de hasta $30.000.000 para jubilados en febrero 2026

Durante febrero de 2026, los jubilados que necesitan financiamiento cuentan con distintas opciones de préstamos personales ofrecidas por los principales bancos del país. Estas líneas de crédito están pensadas para afrontar gastos imprevistos, realizar mejoras en la vivienda o llevar adelante proyectos personales, con trámites ágiles y respuestas rápidas.
Las entidades bancarias buscan facilitar el acceso al dinero mediante plataformas digitales, permitiendo gestionar la solicitud desde el hogar. Los interesados comparan tasas y plazos para elegir la alternativa que mejor se ajusta a su capacidad de pago mensual, asegurando así un manejo responsable de sus finanzas.
El Banco Nación mantiene vigente su línea de créditos personales destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El trámite se realiza de forma 100% digital y permite solicitar hasta $30.000.000, dentro de un tope general de $50.000.000.
Cómo acceder a los prestamos del Banco Nación
Quiénes pueden acceder:
-Jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el Banco Nación
-No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales
Características del crédito:
-Monto mínimo: $10.000
-Monto máximo: $50.000.000
-Moneda: pesos
-Relación cuota–ingreso: hasta el 45% del haber neto
Plazos disponibles:
-Hasta 36 meses con e@descuento
-Hasta 72 meses con débito en cuenta
Tasas vigentes:
-TNA: 45%
-TEA: 55,59%
-CFT con TNA: 54,45%
-CFT con TEA: 70,32%
Cómo solicitarlo:
-Ingresar a BNA+ o al home banking
-Seleccionar “Tu Banco” → “Préstamos”
-Indicar monto, destino y plazo
-Verificar los datos y confirmar
Modalidad de pago:
-Cuotas fijas bajo sistema francés
-Con e@descuento, el débito se efectúa directamente del haber jubilatorio
-Requiere aceptar débito automático y firmar pagaré electrónico
Préstamo del Banco Provincia
El Banco Provincia ofrece préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, así como para trabajadores del sector público y privado. Se pueden solicitar hasta $30.000.000, dentro de un límite máximo de $50.000.000, con plazos de hasta 72 meses.
Condiciones principales:
-Monto máximo: $50.000.000
-Plazo: hasta 72 meses
-Tasa fija (TNA): 98%
-Cuota estimada: $8.680,95 por cada $100.000
-Acreditación: dentro de las 24 horas
Cómo solicitarlo:
-Ingresar al home banking o a BIP Móvil
-Iniciar sesión con usuario y clave
-Activar el Token
-Seleccionar “Préstamos”
-Elegir monto y plazo
-Confirmar la operación
Requisitos:
-Ser jubilado o pensionado
-Cumplir con los criterios de edad e ingresos establecidos por el banco
-Cobrar los haberes en una cuenta BBVA
Condiciones del crédito:
-Monto mínimo: $10.000
-Monto máximo: $40.000.000
-Plazo: entre 6 y 60 meses
-Tasa fija durante toda la vida del préstamo
-Sistema de amortización: francés
-Relación cuota–ingreso: hasta el 30%
-Sin gastos de otorgamiento