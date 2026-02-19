Secciones
Impactante video: una rama cayó cerca de una parada de colectivos por el fuerte temporal

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad.

TEMPORAL EN TUCUMÁN. Una rama de gran porte cayó cerca de una para de colectivos. TEMPORAL EN TUCUMÁN. Una rama de gran porte cayó cerca de una para de colectivos.
Hace 1 Hs

Un fuerte temporal de lluvia y viento azotó este jueves a Tucumán y dejó diversas consecuencias en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, un video captado por cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí registró el momento exacto en que una rama de grandes dimensiones se desprende y cae peligrosamente cerca de una parada.

En la grabación se observa a un hombre que se encontraba esperando el colectivo justo en el lugar donde impacta la rama. A pesar de la impactante escena, se informó que no se reportaron personas heridas.

Desde el área de Defensa Civil indicaron que personal del organismo se encuentra trabajando en diferentes puntos de la ciudad para atender las consecuencias del temporal.

De acuerdo con el relevamiento oficial, el fenómeno dejó un saldo de cinco árboles caídos y al menos 10 desprendimientos de ramas de gran porte en diversos sectores.

