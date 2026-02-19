Impactante video: una rama cayó cerca de una parada de colectivos por el fuerte temporal

Un fuerte temporal de lluvia y viento azotó este jueves a Tucumán y dejó diversas consecuencias en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, un video captado por cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí registró el momento exacto en que una rama de grandes dimensiones se desprende y cae peligrosamente cerca de una parada.