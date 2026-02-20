“El loco y la camisa”: una obra teatral que trasciende el escenario

Hay obras que entretienen. Otras que conmueven. Y algunas que, además, dejan una pregunta que resuenan mucho después de que se apagan las luces de la sala. “El loco y la camisa” pertenece a esta última categoría. Desde su estreno en agosto de 2022, la pieza no sólo consolidó un recorrido sostenido en Tucumán y otras provincias, sino que se convirtió en un fenómeno inesperado. Ya fue vista por más de 60.000 personas y mañana, a las 21, regresará una vez más al escenario del teatro Mercedes Sosa.