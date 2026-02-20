El teatro San Martín abre el podio a nuevos directores

Un palco para la música

El teatro San Martín, con su rica historia como uno de los epicentros de la actividad cultural de la provincia, vuelve a ocupar un lugar central en la vida artística de San Miguel de Tucumán. A lo largo del año, ha sido escenario de conciertos, ballet, presentaciones líricas y programas sinfónicos que convocan tanto al público general como a quienes siguen con atención la escena clásica local.