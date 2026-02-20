Se reedita la Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle

Cabe mencionar que hace menos de una semana se anunció que el fin de semana largo de carnaval dejó en la provincia unos $8.000.000 de pesos y la presencia de 67.000 turistas, con un promedio de ocupación del 91% en sus principales lugares de atracción. Según ese informe los destinos de naturaleza y villas veraniegas fueron los grandes protagonistas ya que El Cadillal alcanzó una ocupación plena del 99%, seguido de cerca por Tafí del Valle con el 95%, San Pedro de Colalao con el 87%, y San Javier con el 76%.