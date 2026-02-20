Se reedita la Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle

El verano en los Valles Calchaquíes tiene una cita obligada. La 56" edición de la Fiesta Nacional del Queso se inicia este fin de semana con una cartelera repleta de artistas confirmadas, con la que se intentará volverá a reunir música, tradición y producción local en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la temporada.
La presentación oficial se realizó en la sede del Ente Tucumán Turismo, donde autoridades provinciales y municipales dieron a conocer los detalles de esta nueva edición, que se desarrollará durante tres noches en el Complejo Deportivo Democracia.
Más que un festival musical, la Fiesta Nacional del Queso es una celebración identitaria. El evento pone en valor la producción artesanal del queso tafinisto, un alimento que forma parte de la historia del valle desde tiempos coloniales y que aún hoy es símbolo de trabajo familiar, tradición y arraigo.
Volver a las raíces
Cada año, la fiesta convoca a miles de visitantes de distintos puntos del país que llegan atraídos no sólo por la música sino también por la posibilidad de recorrer ferias, degustar productos regionales y disfrutar del paisaje imponente de los Valles.
Además, la programación artística anticipa un fin de semana a pura convocatoria.
En la noche inaugural de hoy abrirán el escenario El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera y Los Bybys, combinando folklore y ritmo tropical.
Mañana será una de las noches más fuertes, con la presencia de Las Voces de Orán, Q’ Lokura y El Chaqueño Palavecino, referentes que garantizan una convocatoria masiva.
El cierre, el domingo 22, estará a cargo de Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo y Los Herreras, entre otros artistas invitados.
Tradición y turismo
Con más de medio siglo de historia, la Fiesta Nacional del Queso se consolidó como uno de los eventos más emblemáticos del calendario estival en Tucumán. Además del impacto cultural, el movimiento turístico que genera dinamiza la economía local de hoteles, cabañas, restaurantes, emprendedores y productores regionales que encuentran en estas fechas uno de los momentos más fuertes del año.
Cabe mencionar que hace menos de una semana se anunció que el fin de semana largo de carnaval dejó en la provincia unos $8.000.000 de pesos y la presencia de 67.000 turistas, con un promedio de ocupación del 91% en sus principales lugares de atracción. Según ese informe los destinos de naturaleza y villas veraniegas fueron los grandes protagonistas ya que El Cadillal alcanzó una ocupación plena del 99%, seguido de cerca por Tafí del Valle con el 95%, San Pedro de Colalao con el 87%, y San Javier con el 76%.
Por otro lado, el evento también refleja el trabajo articulado entre el sector público y privado para sostener propuestas que integran música, gastronomía y experiencias en un entorno natural privilegiado.
Así, durante las siguientes tres noches, Tafí del Valle volverá a convertirse en epicentro de una celebración que combina identidad, producción y fiesta popular, reafirmando el lugar del valle como uno de los escenarios más convocantes del verano tucumano.