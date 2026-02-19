“Le entrego el símbolo de esta ley”: Horacio Pietragalla dejó una cadena a Martín Menem en pleno debate por la reforma laboral

En medio de gritos y reclamos, la moción fue sometida a votación y resultó rechazada con 107 votos afirmativos y 136 negativos, por lo que se mantuvo el esquema propuesto por el oficialismo: 20 minutos para los miembros informantes y luego 40 oradores con cinco minutos cada uno antes de la votación en general y en particular, por capítulos.