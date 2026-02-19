“Le entrego el símbolo de esta ley”: Horacio Pietragalla dejó una cadena a Martín Menem en pleno debate por la reforma laboral

En medio del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados, se vivió un momento de alta tensión cuando el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla se levantó de su banca y dejó una cadena sobre el escritorio del presidente del cuerpo, Martín Menem.
“Le entrego el símbolo de esta ley”, afirmó el legislador al comparar el proyecto impulsado por el Gobierno con “la esclavitud”, en uno de los episodios más resonantes de la sesión.
Reforma laboral: el gesto de Pietragalla en Diputados
Durante su intervención, Pietragalla cuestionó que el debate limitara la palabra a 40 oradores y aseguró que la iniciativa “retrocede 100 años en materia de derechos laborales”.
“Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy”, sostuvo el ex secretario de Derechos Humanos, antes de caminar hacia la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y depositar una cadena frente a Menem.
La reacción fue inmediata. “A mí no me puede entregar nada, diputado. Le pido que respete el reglamento, que retire lo que ha dejado acá. Es una falta de respeto. No está permitido”, respondió el titular de la Cámara baja.
Cruces por el reglamento y votación del plan de labor
El episodio ocurrió luego de una serie de cuestionamientos del bloque de Unión por la Patria contra la presidencia por la votación a mano alzada del plan de labor parlamentaria impulsado por el oficialismo.
La oposición pidió una moción de reconsideración y exigió que la votación fuera nominal. La diputada Cecilia Moreau increpó a Menem al inicio de la sesión: “Usted está pasándose de vivo porque sabe que para poner una moción en reconsideración hacen falta dos tercios”.
En medio de gritos y reclamos, la moción fue sometida a votación y resultó rechazada con 107 votos afirmativos y 136 negativos, por lo que se mantuvo el esquema propuesto por el oficialismo: 20 minutos para los miembros informantes y luego 40 oradores con cinco minutos cada uno antes de la votación en general y en particular, por capítulos.
Tensión en el recinto y defensa del proyecto oficialista
La sesión continuó con fuertes cruces entre el kirchnerismo y el oficialismo. El diputado libertario Lisandro Almirón defendió el dictamen de mayoría y cuestionó la legislación laboral vigente.
“¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo?”, planteó el legislador correntino, quien sostuvo que la normativa actual es “rígida y anacrónica” y que millones de argentinos trabajan fuera del sistema formal.
Durante su exposición, recibió cuestionamientos desde las bancadas peronistas, mientras el clima en el recinto seguía cargado de tensión.
Un debate marcado por la confrontación
Desde el inicio de la sesión en la Cámara baja, el tratamiento de la reforma laboral estuvo atravesado por acusaciones cruzadas, reclamos reglamentarios y fuertes discursos políticos.
El gesto de Pietragalla al dejar una cadena en el estrado de Menem sintetizó el nivel de confrontación que marcó la jornada, en un debate clave para el Gobierno y la oposición sobre el futuro del régimen laboral en la Argentina.