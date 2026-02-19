Secciones
Atlético Tucumán vs. Instituto: el equipo que perfila Hugo Colace y la única duda

El DT del "Decano" tendría todo prácticamente definido para visitar a la "Gloria" y cortar una larga racha negativa en Córdoba, aunque aguarda por la evolución de una pieza clave en la defensa.

ÚLTIMOS DETALLES. El equipo de Colace se entrena en Salsipuedes para ajustar las piezas finales pensando en el duelo frente a Instituto. ÚLTIMOS DETALLES. El equipo de Colace se entrena en Salsipuedes para ajustar las piezas finales pensando en el duelo frente a Instituto.
Hace 2 Hs

“Equipo que gana, no se toca”, dice una vieja premisa futbolera. Y no parece lo suficientemente anticuada como para que el entrenador de Atlético Tucumán, Hugo Colace, la ignore. Salvo algún imprevisto o decisión táctica de último momento, el DT repetiría mañana a las 20 los mismos “11” que golearon a Estudiantes de Río Cuarto hace apenas unos días en el Monumental “José Fierro”.

Los ingresos de Javier Domínguez en la mitad de la cancha para liberar a Renzo Tesuri sobre la banda y la inclusión de Carlos Abeldaño para ganar presencia en el área parecieron aciertos. Es cierto: fue ante un rival de menor jerarquía. Pero también funcionaron como cimientos desde los cuales el cuerpo técnico pretende empezar a construir un nuevo camino. A priori, el dibujo volvería a ser un 4-4-2, aunque, como advirtió el propio Colace, “el sistema se adaptará según el rival; los jugadores lo saben y lo pueden hacer”.

De no mediar sorpresas, Luis Ingolotti continuará en el arco; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Maximiliano Villa conformarán la defensa; Tesuri, Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola se moverán en la mitad de la cancha; mientras que Leandro Díaz y Abeldaño integrarán el doble “9”.

Sin embargo, en las últimas horas apareció una duda que podría modificar el "11". Esa incógnita pasa por la situación física de Ignacio Galván. El lateral izquierdo, habitual titular y pieza importante del equipo, regresó a la convocatoria tras las molestias musculares que sufrió en el precalentamiento frente a Sarmiento en Junín. Luego de ausentarse ante el “León del Imperio”, formó parte de la nómina que viajó a Córdoba para la doble fecha y mostró mejorías físicas, por lo que aparece nuevamente como alternativa para volver a ser el "3" del equipo.

Las otras novedades en la lista del plantel son Luciano Vallejo (ya cumplió su sanción tras la expulsión ante el “Verde”), el extremo Martín Ortega y el arquero Patricio Albornoz.

Con casi todo definido, el “Decano” se prepara para ir en busca de un triunfo en una provincia que le viene siendo esquiva desde hace tiempo. Su última victoria en la “Docta” fue en noviembre de 2018: 3-1 frente a Talleres. Desde entonces, el saldo marca siete derrotas y tres empates visitando a la “T”, Instituto y Belgrano.

Por ese motivo, Atlético intentará torcer esa racha y confirmar que la reacción que mostró en casa también puede sostenerse lejos de Tucumán.

Temas Leandro DíazLeonel Di PlácidoRenzo TesuriGianluca FerrariHugo ColaceAlta CórdobaTorneo Apertura 2026
