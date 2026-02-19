Atlético Tucumán vs. Instituto: el equipo que perfila Hugo Colace y la única duda

Los ingresos de Javier Domínguez en la mitad de la cancha para liberar a Renzo Tesuri sobre la banda y la inclusión de Carlos Abeldaño para ganar presencia en el área parecieron aciertos. Es cierto: fue ante un rival de menor jerarquía. Pero también funcionaron como cimientos desde los cuales el cuerpo técnico pretende empezar a construir un nuevo camino. A priori, el dibujo volvería a ser un 4-4-2, aunque, como advirtió el propio Colace, “el sistema se adaptará según el rival; los jugadores lo saben y lo pueden hacer”.