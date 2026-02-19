Secciones
El Carnaval no termina: Famaillá se prepara para un fin de semana de corsos

La "Capital de la Empanada" se prepara para recibir la 31° edición de sus tradicionales corsos con desfiles, ferias y el Balneario Municipal en pleno funcionamiento.

El baile se llenará de brillo y color este fin de semana en Famaillá. El baile se llenará de brillo y color este fin de semana en Famaillá. Foto: Municipalidad de Famaillá.
Hace 4 Hs

El fin de semana de Carnaval acaba de terminar y miles de personas de toda la provincia y turistas celebraron a lo grande la fiesta del Rey Momo. Pero la fecha no es un impedimento para que las celebraciones de música, plumas y nieve continúen. Por eso la Municipalidad de Famaillá volverá a ser sede de la 31° edición de los corsos.

Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle: cartelera y precio de las entradas

Las invitaciones ya se hicieron extensivas a quienes quieran continuar la fiesta, porque este fin de semana las comparsas desfilarán al ritmo de la música. Esta semana, la Municipalidad de la ciudad de la empanada compartió la gran convocatoria a los vecinos que estén dispuestos a seguir el festejo.

31° Edición de Corsos en la Ciudad de Famaillá

La gran fiesta en Famaillá será este fin de semana. El viernes 20, sábado 21 y domingo 22 a partir de las 22, la plaza San Martín se vestirá de fiesta y se pondrá a tono con la temática carnavalera. “Este tradicional evento reunirá a comparsas y grupos de danza que ofrecerán un espectáculo lleno de color, música y alegría”, se informó desde la organización del megaevento.

Durante las tres noches habrá un despliegue con coreografías con la música más movida del verano. Habrá también ferias y venta de bebidas y comidas en las inmediaciones del corsódromo. La ciudad espera a los turistas para celebrar una fiesta marcada por la creatividad, el talento y el espíritu carnavalero.

Horarios del Balneario Municipal de Famaillá

Una de las grandes atracciones del verano en Famaillá es el Balneario Municipal, al que los visitantes pueden acceder abonando una entrada. El predio se ubica en la calle Sarmiento, primera cuadra. Las familias pueden pasar una tarde entre toboganes gigantes, piletas, tirolesa y un parque jurásico pensado para los más chicos. También hay asadores, estacionamiento, guardavidas y shows gratuitos en vivo.

El balneario está abierto de martes a domingo de 8 a 19. Los martes, miércoles, jueves y viernes, la entrada para mayores de edad tiene un costo de $5000 y, para menores –hasta 12 años–, $3000. Sábados y domingos, las entradas cuestan $7000 y $5000 respectivamente. Los días de mal tiempo, por inclemencias climáticas, las piletas no estarán habilitadas y la entrada al predio será libre.

