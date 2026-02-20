Secciones
Spotify para estudiantes: cómo activar el descuento y pagar menos por Premium

La plataforma ofrece un plan exclusivo para universitarios con un mes gratis y tarifa reducida. Qué requisitos pide y cómo validarlos.

Escuchar música sin anuncios, descargar canciones y acceder a mejor calidad de sonido puede costar menos si sos universitario. Spotify ofrece un plan Premium para estudiantes que incluye un mes gratis y luego un valor promocional de $ 1799 por mes más impuestos. El beneficio está disponible para quienes cursen en instituciones de educación superior acreditadas.

El trámite se realiza de forma online y requiere validar la condición de alumno regular. La verificación se gestiona a través de la plataforma SheerID, que confirma los datos académicos antes de habilitar el descuento.

Paso a paso para pedir el descuento

Para acceder al beneficio hay que ingresar a spotify.com/student, iniciar sesión o crear una cuenta y seleccionar el plan para estudiantes. Luego se completa un formulario con datos personales y el nombre de la universidad.

En algunos casos el sistema valida la información de manera automática. Si eso no ocurre, se pueden cargar documentos como certificado de alumno regular, recibo de matrícula o credencial vigente. La confirmación puede demorar desde unos pocos minutos a algunos días y llega por correo electrónico.

Requisitos y condiciones

El plan puede mantenerse hasta por cuatro años, con renovación anual. Antes de que se cumpla cada período, Spotify envía un mail para volver a verificar el estado académico.

El mes gratis no está disponible para quienes ya hayan probado Premium anteriormente. Una vez finalizados los estudios o si no se renueva la validación, la cuenta pasa al precio estándar. Para muchos estudiantes, es una alternativa accesible para acompañar horas de cursado, estudio o viajes con música sin interrupciones.

