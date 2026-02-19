Sismo en la Costa Atlántica: un experto analizó el inusual fenómeno que sacudió a Miramar

Esta mañana se vio alterada en la Costa Atlántica por un evento sísmico poco frecuente. A las 8.16, un temblor de magnitud 4,3 con epicentro mar adentro sorprendió a los habitantes de Mar del Plata y de Miramar. El geólogo Federico Isla brindó precisiones técnicas para llevar tranquilidad a una región que no está habituada a estos movimientos.
"No se trató de un terremoto en tierra, sino de un evento con epicentro en el mar, frente a las costas de Miramar", aclaró. Esta ubicación, situada a unos 30 kilómetros de la costa entre Miramar y Chapadmalal, explicó por qué el sismo se sintió con fuerza en edificios altos del microcentro y la zona sur marplatense, pero no provocó daños estructurales.
El especialista destacó la excepcionalidad del caso, al señalar que "no hay registros previos" de una actividad similar en la zona. Si bien la provincia se asienta sobre fallas geológicas antiguas, su reactivación es extremadamente rara. "Esperemos que no haya réplicas. De ser así, no creo que sean intensas debido a la baja magnitud inicial", afirmó.