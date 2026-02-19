Sismo en la Costa Atlántica: un experto analizó el inusual fenómeno que sacudió a Miramar

"No se trató de un terremoto en tierra, sino de un evento con epicentro en el mar, frente a las costas de Miramar", aclaró. Esta ubicación, situada a unos 30 kilómetros de la costa entre Miramar y Chapadmalal, explicó por qué el sismo se sintió con fuerza en edificios altos del microcentro y la zona sur marplatense, pero no provocó daños estructurales.