Villa Gesell: un influencer permanece en terapia intensiva tras volcar un UTV

Su estado es delicado y el pronóstico, reservado.

De acuerdo al relato de testigos, dentro del UTV viajaba una pareja y era el hombre quien conducía. De acuerdo al relato de testigos, dentro del UTV viajaba una pareja y era el hombre quien conducía. (Foto: gentileza 0223)
Hace 2 Hs

A poco más de un mes del grave accidente de Bastián en Pinamar, una influencer volcó con un UTV en los médanos de Villa Gesell y se encuentra internada en terapia intensiva.

La víctima fue identificada como Florencia Rastelli Mella, de 33 años, quien fue trasladada de urgencia a Mar del Plata tras sufrir múltiples lesiones. Su estado es delicado y el pronóstico, reservado.

El siniestro ocurrió este martes por la tarde en una zona de médanos conocida como “La Olla”. Según el parte oficial, el vehículo “volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos”.

Cómo fue el accidente en los médanos

De acuerdo al relato de testigos, dentro del UTV viajaba una pareja y era el hombre quien conducía. La mujer “se llevó la peor parte del accidente”, ya que salió despedida del vehículo y este terminó cayendo sobre ella.

Las primeras versiones indican que el rodado circulaba por la arena a gran velocidad cuando perdió el control y comenzó a dar varios tumbos. Producto del impacto, una de las ruedas traseras se desprendió y el UTV quedó completamente destruido.

La mujer fue asistida en el lugar y trasladada al hospital local de Villa Gesell. Luego, debido a la gravedad de las heridas, fue derivada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata.

El parte médico: politraumatismos y traumatismo craneano

Fuentes médicas informaron que la paciente ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento.

Además, presenta fracturas en las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, lesiones en lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar y neumotórax izquierdo.

También se diagnosticó lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular. Permanece internada en terapia intensiva bajo estricta observación.

Investigan las causas del vuelco

Personal policial trabajó en el lugar para intentar determinar qué provocó el accidente. Hasta el momento, no se confirmó la participación de terceros y todo indica que el vuelco se produjo sin la intervención de otro vehículo.

El hecho vuelve a poner el foco en la circulación de UTV en zonas de médanos de la costa atlántica.

El antecedente en Pinamar

El episodio ocurre pocas semanas después del choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar, donde resultó gravemente herido Bastián Jeréz.

Tras permanecer en estado crítico, el menor fue trasladado en vuelo sanitario de alta complejidad a un hospital de San Justo para continuar con su recuperación. En las últimas horas, su madre informó en redes sociales que volvió a ingresar al quirófano.

La investigación por el vuelco en Villa Gesell continúa mientras la influencer permanece internada en estado crítico.

