Quién es el diseñador argentino que podría esta saliendo con Pedro Pascal

Pedro Pascal, actor chileno conocido por sus papeles en The Last of Us y The Mandalorian, generó atención mediática tras ser fotografiado con un famoso y generó rumores de un posible romance. El vínculo involucra a Rafael Olarra, diseñador y director de arte argentino.
Las imágenes, difundidas por el portal estadounidense TMZ, muestran a la posible pareja disfrutando de cenas y salidas durante el fin de semana de San Valentín. En ellas se ven risas, abrazos y caminatas por el Lower East Side, evidenciando complicidad y rompiendo el habitual hermetismo del actor sobre su vida privada.
¿Quién es Rafael Olarra?: el posible nuevo novio de Pedro Pascal
Rafael Olarra, nacido en Buenos Aires y criado en Entre Ríos, constituye una figura respetada en el diseño y la moda internacional. Tras formarse en la Universidad del Cine (FUC) en San Telmo, su talento lo llevó a desempeñar labores en Nueva York.
Olarra funciona como la mente creativa detrás de gran parte de la estética de los hoteles Faena y colabora estrechamente con el fotógrafo Mario Testino. Además, posee un historial de vínculos en Hollywood, donde mantuvo una relación de un año con el actor Luke Evans, de quien se separó en 2021.
Vistos en el cine y viralizados
La jornada romántica incluyó un almuerzo en un exclusivo restaurante neoyorquino y una salida al cine para ver la nueva versión de Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Testigos presenciales aseguran que la pareja se mostró relajada y conversadora durante la función, e incluso las cámaras captaron momentos de mimos que disipan dudas sobre una simple amistad.
Curiosamente, la noticia generó confusión en redes sociales debido a la coincidencia de nombres, llevando a usuarios y medios internacionales a creer inicialmente que el acompañante de Pascal era el exfutbolista chileno homónimo. El propio exjugador aclaró la situación con humor en su cuenta de Instagram, precisando que el "Rafa" en cuestión es el creativo argentino.