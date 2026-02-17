¿Te preocupa que tu pareja duerma dándote la espalda? Esto dicen los expertos

La postura que eliges para dormir con tu pareja puede revelar mucho sobre el estado de la relación. Más allá de ser un simple aspecto físico, la forma en que dos personas duermen juntas puede reflejar la confianza, el nivel de intimidad y la dinámica de la pareja. Este interesante enfoque fue abordado por la psicología, proporcionando una nueva perspectiva sobre las relaciones amorosas.