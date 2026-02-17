¿Te preocupa que tu pareja duerma dándote la espalda? Esto dicen los expertos

La postura que eliges para dormir con tu pareja puede revelar mucho sobre el estado de la relación. Más allá de ser un simple aspecto físico, la forma en que dos personas duermen juntas puede reflejar la confianza, el nivel de intimidad y la dinámica de la pareja. Este interesante enfoque fue abordado por la psicología, proporcionando una nueva perspectiva sobre las relaciones amorosas.
La psicología y las posturas al dormir
El concepto de "estar en pareja" implica mucho más que compartir momentos románticos; también se trata de construir confianza y compartir múltiples aspectos de la vida diaria, incluido el espacio para dormir. Dormir juntos puede parecer una actividad rutinaria, pero la postura que adoptan las parejas al descansar puede ofrecer una mirada profunda sobre su relación.
Un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Hertfordshire analizó las posturas de las parejas al dormir y cómo estas podrían estar relacionadas con la calidad de su vínculo. Los resultados de esta investigación revelaron que la postura que adoptan las parejas mientras duermen puede ser un indicativo de la relación que mantienen.
Resultados del estudio: posturas comunes y sus significados
Según el estudio, el 42% de las parejas prefieren dormir dándose la espalda, el 31% duermen en la misma dirección y solo el 4% duerme cara a cara.
La postura de dormir de espaldas a una distancia de más de dos centímetros entre los cuerpos, en particular, ha suscitado un interés especial entre los investigadores.
Dormir dándose la espalda:
Dormir de espaldas a tu pareja puede tener varias connotaciones psicológicas y no necesariamente negativas. Este estilo de dormir sugiere un fuerte lazo de confianza y comodidad.
Los psicólogos explican que las parejas que duermen de esta manera valoran su espacio individual y confían plenamente en el amor que los une.
En otras palabras, el hecho de que tu pareja te dé la espalda al dormir no significa desinterés o distanciamiento, sino que ambos se sienten seguros y cómodos con su independencia y espacio personal.
Más allá de las posturas: la importancia del espacio personal
El estudio sugiere que la necesidad de espacio personal es una señal de una relación saludable. Cuando dos personas se sienten seguras y cómodas con su propio espacio, es probable que confíen más en su pareja y en la relación en general.
La independencia y el espacio personal no disminuyen el amor; más bien, lo fortalecen al permitir que cada individuo mantenga su identidad y autonomía dentro de la pareja.