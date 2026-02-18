Cómo nació la historia de amor entre Robert Duvall y la salteña Luciana Pedraza

Lo más llamativo es que Pedraza no sabía quién era Duvall en ese momento, algo que, según ella misma reconoció, hizo que el vínculo fuera más genuino. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y la pasión compartida por el tango y la cultura argentina fortaleció su unión. Años después, él la convocó a participar en su película Assassination Tango, y en 2004 formalizaron su relación con el matrimonio, iniciando una etapa que se extendería hasta el final de la vida del actor.