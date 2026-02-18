Secciones
Cómo nació la historia de amor entre Robert Duvall y la salteña Luciana Pedraza

La historia de amor entre Robert Duvall y la salteña Luciana Pedraza comenzó con un encuentro casual en una panadería de Buenos Aires en 1996 y creció al ritmo del tango y la cultura argentina, hasta convertirse en una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Por Mercedes Mosca Hace 7 Min

La historia de amor entre Robert Duvall y Luciana Pedraza parece salida de una película. Él, una leyenda de Hollywood consagrada por clásicos como El Padrino y Apocalypse Now. Ella, una joven salteña que jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre en un encuentro casual. A pesar de la diferencia de edad y de haber nacido en países distintos, el destino los cruzó en el momento menos esperado.

Fanático de la Argentina y del tango, el actor visitaba el país con frecuencia, atraído por su cultura y su música. Fue durante uno de esos viajes, en la década del 90, cuando conoció a Pedraza. Lo que comenzó como una coincidencia inesperada se transformó en una relación profunda que los mantuvo unidos durante décadas y que convirtió a la actriz argentina en su gran compañera de vida.

Cómo se conocieron Robert Duvall y la salteñaLuciana Pedraza

El primer encuentro ocurrió en 1996, cuando Robert Duvall viajó a Buenos Aires para filmar el telefilm La casa de la calle Garibaldi. En ese momento, Luciana Pedraza tenía 24 años y trabajaba en una empresa de promociones, catering y eventos. El cruce se dio en una panadería cercana al Hotel Plaza, en el barrio de Retiro, en una escena tan cotidiana como decisiva.

Según contó el propio actor, todo sucedió por casualidad: en realidad, pensaba entrar a una florería, pero como estaba cerrada decidió ingresar a la panadería. Allí, algunos amigos de Pedraza lo reconocieron y comenzaron a conversar. Fue entonces cuando ella lo invitó a la inauguración de un local de tango de una amiga, sin imaginar que ese gesto marcaría el inicio de su historia juntos.

Lo más llamativo es que Pedraza no sabía quién era Duvall en ese momento, algo que, según ella misma reconoció, hizo que el vínculo fuera más genuino. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y la pasión compartida por el tango y la cultura argentina fortaleció su unión. Años después, él la convocó a participar en su película Assassination Tango, y en 2004 formalizaron su relación con el matrimonio, iniciando una etapa que se extendería hasta el final de la vida del actor.

