El Banco Central suma más US$ 2.100 en reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 31 ruedas consecutivas con resultado comprador, tanto en el mercado de divisas como por fuera de él, tras concretar una adquisición de US$ 80 millones ayer. Desde el comienzo de 2026, la autoridad monetaria suma más de US$ 2.100 millones, lo que representa más del 20% del objetivo anual de reservas fijado.