Secciones
EconomíaNoticias económicas

El Banco Central suma más US$ 2.100 en reservas

Superó el objetivo fijado para el año.

El Banco Central suma más US$ 2.100 en reservas
Hace 2 Hs

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 31 ruedas consecutivas con resultado comprador, tanto en el mercado de divisas como por fuera de él, tras concretar una adquisición de US$ 80 millones ayer. Desde el comienzo de 2026, la autoridad monetaria suma más de US$ 2.100 millones, lo que representa más del 20% del objetivo anual de reservas fijado.

Durante estas 31 jornadas, el monto total de compras alcanzó los US$ 2.169 millones, dentro de la llamada “fase 4” del actual plan económico. Estas intervenciones se financian con la emisión de pesos sin esterilización, mecanismo que mantiene la liquidez y evita presiones sobre las tasas. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de esa emisión mediante licitaciones de deuda en moneda nacional.

Liquidación de exportaciones

El flujo de divisas hacia el BCRA se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la colocación de deuda por parte de empresas privadas. Se espera un ingreso adicional de divisas provenientes de emisiones externas, lo que ampliaría la oferta de dólares en el mercado oficial.

Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De Pablo explicó la caída del dólar: Si el Central no comprara reservas, bajaría más rápido

De Pablo explicó la caída del dólar: "Si el Central no comprara reservas, bajaría más rápido"

J.P. Morgan proyecta que Argentina podría recuperar el estatus de mercado emergente

J.P. Morgan proyecta que Argentina podría recuperar el estatus de "mercado emergente"

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

El dólar siguió a la baja: el valor oficial cayó $30 en la última semana

El dólar siguió a la baja: el valor oficial cayó $30 en la última semana

Reservas en alza: el Banco Central compró U$S42 millones y encadenó 30 jornadas con saldo positivo

Reservas en alza: el Banco Central compró U$S42 millones y encadenó 30 jornadas con saldo positivo

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias
2

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
3

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
6

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Más Noticias
Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa: por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Comentarios