El juego detrás de las redes sociales

No se trata solo de publicar contenido. Se trata de construir una presencia digital que puedas sostener en el tiempo: una forma de hablar, de explicar, de contar experiencias. Algo reconocible. Algo que tenga coherencia. A eso hoy le llamamos marca personal, pero en el fondo es algo más simple: que la gente entienda quién sos y qué podés aportar.