Con ironía, Francia ataca la desinformación en redes sociales

“Tácticas de troleo”

Esta táctica también se despliega a nivel de las embajadas de Francia en el mundo. El miércoles, la representación diplomática en Sudáfrica “desmontó” en directo las falsas acusaciones formuladas por la embajada rusa, que acusa a Francia de poseer ilegalmente su territorio de Mayotte, en el océano Índico. “Hola, ¿cómo va todo hoy @EmbassyofRussia?”, lanzó en inglés la cuenta de la embajada de Francia. “Mayotte votó en 1974 para seguir siendo un territorio de la República Francesa (...) ¿Saben lo que es un referéndum, unas elecciones, la democracia? Palabras que deben sonarles extrañas”.