Más de dos horas diarias en redes aumentan casi 40% el riesgo de soledad en jóvenes

Un estudio realizado con 64.988 estudiantes universitarios en Estados Unidos detectó que quienes usan redes sociales al menos dos horas por día tienen hasta 38% más probabilidad de sentirse solos. Más de la mitad de los encuestados reconoció atravesar sentimientos de aislamiento.
La investigación, publicada en el Journal of American College Health, encendió una señal de alerta sobre el impacto del uso intensivo de plataformas digitales en la salud mental juvenil. El tiempo frente a la pantalla empieza a competir con los vínculos presenciales y deja huella en el bienestar emocional.
El trabajo reveló que el 54% de los estudiantes se siente solo. Entre quienes superan las 16 horas semanales en redes sociales —más de dos horas por día— el riesgo de aislamiento crece casi 40% en comparación con quienes no las utilizan.
Qué dice el estudio y cuál es el límite crítico
La autora principal, Ashley L. Merianos, investigadora de la Universidad de Cincinnati, señaló que el uso excesivo podría estar reemplazando interacciones significativas que protegen la salud mental. El estudio también detectó mayores niveles de soledad en mujeres y estudiantes afroamericanos, y menores índices en quienes participan en actividades sociales dentro del campus.
El debate no se limita a la universidad. El psicólogo social Jonathan Haidt, autor de La Generación Ansiosa, vincula el aumento de trastornos emocionales con la expansión de smartphones y redes sociales desde 2010. En ese período crecieron los síntomas depresivos y los indicadores de riesgo en adolescentes estadounidenses.
Psiquiatras y pediatras advierten que la validación digital —likes, comentarios y exposición constante— puede afectar la autoestima y dificultar el desarrollo de habilidades sociales. Los especialistas recomiendan establecer límites claros de pantalla y fortalecer los espacios presenciales. En una generación hiperconectada, el desafío es sostener vínculos reales que protejan la salud emocional.