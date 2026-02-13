Juan Fernández Lobbe destacó el crecimiento de Tarucas y su integración al sistema de Los Pumas

“Vengo a acompañar”, explicó Lobbe. Y esa palabra (acompañar) fue el eje de su visita. Desde el staff nacional, el objetivo es claro: fortalecer la cadena formativa que comienza en los clubes, pasa por academias y franquicias, y desemboca en el seleccionado mayor. “Nos gusta estar cerca de los jugadores que son la siguiente base después de los clubes. Venimos a intercambiar, a charlar de rugby. No es solo dar, también es recibir”, dijo.