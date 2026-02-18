Mesas de exámenes y paro general: qué pasará en las universidades de Tucumán este jueves

La Confederación General del Trabajo llevará adelante este jueves un nuevo paro nacional contra la administración del presidente Javier Milei en rechazo a la reforma laboral, iniciativa que será tratada desde las 14 en el Congreso de la Nación. La medida de fuerza impactará en distintos servicios y también generó cambios en el ámbito universitario, donde numerosos estudiantes tenían programadas mesas de exámenes.