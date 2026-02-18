Secciones
Mesas de exámenes y paro general: qué pasará en las universidades de Tucumán este jueves

La medida de fuerza convocada por la CGT contra la reforma laboral de Javier Milei impactará también en el calendario académico de algunas facultades.

Hace 1 Hs

La Confederación General del Trabajo llevará adelante este jueves un nuevo paro nacional contra la administración del presidente Javier Milei en rechazo a la reforma laboral, iniciativa que será tratada desde las 14 en el Congreso de la Nación. La medida de fuerza impactará en distintos servicios y también generó cambios en el ámbito universitario, donde numerosos estudiantes tenían programadas mesas de exámenes.

En ese contexto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNT) informó que las mesas de exámenes previstas para la jornada del paro se posponen para el viernes 20, mientras que las ya programadas para ese día se mantienen sin modificaciones.

Por su parte, la Facultad de Psicología (UNT) también confirmó la reprogramación de evaluaciones y pidió a los alumnos consultar las redes sociales o canales oficiales de cada cátedra para conocer los nuevos días y horarios.

A su vez, la Facultad de Derecho (UNT) dispuso la reprogramación de sus actividades académicas en adhesión a la medida de fuerza.

En contraste, desde la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino señalaron a LA GACETA que la institución no se adhiere al paro y que las mesas de exámenes se desarrollarán con normalidad. Finalmente, la Universidad San Pablo‑T indicó que no había evaluaciones programadas para esa jornada.

