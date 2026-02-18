Secciones
Julián Álvarez convirtió, pero Atlético de Madrid dejó escapar la victoria ante Brujas y definirá en casa la serie de Champions

El conjunto de Diego Simeone estuvo dos veces arriba en el marcador en Bélgica, aunque terminó igualando 3-3.

DE PENAL. El delantero argentino abrió el marcador en Bélgica y alcanzó su quinto tanto en la actual edición del torneo europeo. DE PENAL. El delantero argentino abrió el marcador en Bélgica y alcanzó su quinto tanto en la actual edición del torneo europeo. REUTERS
Hace 3 Hs

Atlético de Madrid dejó pasar una buena oportunidad en Bélgica. Empató 3-3 frente a Brujas por la ida de los playoffs de la Champions League en un partido con ventajas que parecían decisivas y terminaron diluyéndose sobre el final. Julián Álvarez abrió el marcador desde el punto penal, pero el conjunto español no logró sostener la diferencia y ahora deberá definir la serie en Madrid.

El inicio fue favorable para el equipo de Diego Simeone. A los siete minutos, una mano en el área derivó en penal tras la intervención del VAR. Álvarez tomó la pelota y con un derechazo firme puso el 1-0. El delantero argentino volvió a mostrar confianza y ratificó su buen momento, menos de una semana después de cortar su sequía. Con este tanto llegó a 13 en la temporada, cinco de ellos en la competencia europea.

Brujas reaccionó con intensidad y empujó durante buena parte del primer tiempo, aunque Atlético golpeó otra vez antes del descanso. A los 48 minutos, tras una buena asistencia de Antoine Griezmann, Ademola Lookman apareció para estirar la diferencia y dejar la sensación de que la serie empezaba a inclinarse.

Sin embargo, el complemento cambió el rumbo del encuentro. En una ráfaga, el conjunto belga alcanzó la igualdad. Raphael Onyedika descontó a los seis minutos y Nicolò Tresoldi empató a los 14, aprovechando desajustes defensivos. El local creció en confianza y obligó a Jan Oblak a intervenir en varias oportunidades.

Atlético volvió a adelantarse a los 33 del segundo tiempo gracias a un gol en contra de Joel Ordóñez, tras un centro desde la derecha. Cuando parecía que el equipo español se llevaba una victoria valiosa para la revancha, llegó el golpe final. A los 43 minutos, Christos Tzolis definió cruzado y selló el 3-3 definitivo, en una acción que fue revisada por el VAR antes de convalidarse.

El empate dejó sensaciones encontradas para el conjunto de Simeone, que contó desde el inicio con Nahuel Molina, Giuliano Simeone y el propio Álvarez, mientras que Juan Musso y Thiago Almada permanecieron en el banco. Nicolás González y Pablo Barrios no viajaron por lesión.

La serie quedó completamente abierta y el pase a los octavos de final se resolverá el martes 24 de febrero en el estadio Metropolitano. Allí, Atlético buscará hacer valer la localía para evitar otra frustración en la competencia europea.

