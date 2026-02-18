Julián Álvarez convirtió, pero Atlético de Madrid dejó escapar la victoria ante Brujas y definirá en casa la serie de Champions

El inicio fue favorable para el equipo de Diego Simeone. A los siete minutos, una mano en el área derivó en penal tras la intervención del VAR. Álvarez tomó la pelota y con un derechazo firme puso el 1-0. El delantero argentino volvió a mostrar confianza y ratificó su buen momento, menos de una semana después de cortar su sequía. Con este tanto llegó a 13 en la temporada, cinco de ellos en la competencia europea.