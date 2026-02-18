Inter de Milán sufrió un duro revés en la Champions: perdió con Bodo Glimt y hay inquietud por Lautaro Martínez

El inicio fue intenso. Inter tuvo una ocasión clara a los cinco minutos, cuando Lautaro quedó de cara al gol, pero Jostein Gundersen alcanzó a desviar su remate al córner. Del otro lado, Bodo respondió con un cabezazo de Odin Luras Bjortuft apenas desviado. A los 20 minutos llegó el primer impacto y una buena jugada de Hakon Evjen terminó con un toque sutil de Kasper Hogh para asistir a Sondre Fet, que definió ante Yann Sommer para el 1 a 0.