Inter de Milán sufrió un duro revés en la Champions: perdió con Bodo Glimt y hay inquietud por Lautaro Martínez

La noche europea dejó golpeado al Inter. En Noruega, el sorprendente Bodo Glimt lo superó 3 a 1 en la ida de los playoffs de la Champions League y, además del resultado adverso, el conjunto italiano terminó con preocupación por la salida de Lautaro Martínez con molestias físicas.
El equipo local volvió a confirmar que sus actuaciones no son casualidad. Después de empatar con Tottenham y Borussia Dortmund y de haber derrotado a Manchester City y Atlético de Madrid, ahora sumó a los “nerazzurri” a su lista de víctimas. El próximo martes, en Italia, intentará cerrar la clasificación a los octavos de final.
El inicio fue intenso. Inter tuvo una ocasión clara a los cinco minutos, cuando Lautaro quedó de cara al gol, pero Jostein Gundersen alcanzó a desviar su remate al córner. Del otro lado, Bodo respondió con un cabezazo de Odin Luras Bjortuft apenas desviado. A los 20 minutos llegó el primer impacto y una buena jugada de Hakon Evjen terminó con un toque sutil de Kasper Hogh para asistir a Sondre Fet, que definió ante Yann Sommer para el 1 a 0.
El conjunto dirigido por Cristian Chivu reaccionó rápido. Matteo Darmian estrelló un remate en el palo y, pasada la media hora, Pio Esposito empató de mediavuelta tras un cabezazo previo de Carlos Augusto. Con el 1 a 1 se fueron al descanso.
En el complemento, el partido volvió a romperse enseguida. Al minuto, el palo le negó el gol a "Toro". Poco después, un error en la salida italiana fue capitalizado por los noruegos y Hogh asistió a Jens Petter Hauge, que definió para el 2 a 1. Y casi de inmediato, tras otro avance profundo, Ole Didrik Blomberg cedió para que el propio Hogh empujara el tercero.
Inter quedó desorientado y más cerca de recibir el cuarto que de descontar. El 3 a 1 dejó al equipo italiano obligado a ganar en la revancha para seguir en carrera.
La otra preocupación pasó por el capitán argentino. A los 60 minutos, Lautaro fue reemplazado tras evidenciar dolor en el gemelo izquierdo. Se retiró rengueando y se dirigió al vestuario acompañado por integrantes del cuerpo médico. En los próximos días será evaluado para determinar el alcance de la molestia, en un momento clave de la temporada tanto en la Serie A como en la Champions League.
El ganador de la llave se enfrentará en octavos con Sporting Lisboa o el Manchester City.