Con 171 goles, Lautaro Martínez ya es tercero entre los máximos artilleros del Inter

La red volvió a moverse y el nombre quedó un poco más arriba en los libros del club. Lautaro Martínez aprovechó la goleada de Inter Milan sobre Sassuolo para alcanzar 171 tantos oficiales con la camiseta nerazzurra. El registro lo ubica en el tercer escalón de los máximos artilleros históricos de la institución.
El capitán marcó uno de los goles en el triunfo que consolidó al equipo en la cima de la Serie A y quedó a la par de Roberto Boninsegna. Por delante aparecen dos apellidos que forman parte del patrimonio grande del club: Alessandro Altobelli, con 209, y Giuseppe Meazza, dueño del récord absoluto con 284.
La institución celebró la marca en sus redes sociales con un mensaje. El reconocimiento expuso además que, por edad y continuidad, el delantero argentino todavía tiene camino por recorrer para seguir achicando distancias.
El segundo puesto asoma como un objetivo posible en el mediano plazo. Para superar a Altobelli necesita 38 conquistas más. La cima, custodiada por Meazza, demanda 113 y supone un desafío mayor, aunque la vigencia del bahiense invita a mantener abierta cualquier cuenta.
El recorrido de "Toro" también permite medir su impacto frente a otros atacantes recientes. Mauro Icardi, por ejemplo, aparece más atrás en la nómina histórica con 124 celebraciones en un ciclo más corto. Lautaro, en cambio, suma temporadas, liderazgo y una regularidad que sostiene su ascenso en todas las tablas.
Además, ya es el máximo anotador del club en la UEFA Champions League, apartado en el que acumula 25 gritos. Ese aporte internacional complementa lo que produce cada fin de semana en el torneo doméstico.
La victoria ante Sassuolo llevó al Inter a los 58 puntos y amplió a ocho la ventaja sobre AC Milan, que tiene un encuentro pendiente. En ese contexto, Lautaro también domina la tabla de goleadores del campeonato con 14.