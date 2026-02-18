Secciones
Quién es la doble de la China Suárez y qué trabajo consiguió por su parecido

Las imágenes viralizadas en redes sociales despertaron múltiples comentarios entre los usuarios.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Durante las últimas horas, el nombre de Florencia Facch cobró notoriedad en las redes sociales debido a su asombroso parecido con la China Suárez. Las imágenes viralizadas en redes sociales despertaron múltiples comentarios entre los usuarios, se destaca que la mirada, los rasgos faciales y la sonrisa de la joven tienen un tremendo parecido con los de la reconocida actriz.

De acuerdo con Nahuel Saa, conocido en Instagram como “La Criti”, esta joven posee un perfil físico ideal para participar en futuras producciones audiovisuales junto a "La China". De confirmarse este proyecto, su trabajo consistiría en desempeñarse como doble de riesgo para el rodaje de escenas con un alto nivel de complejidad.

De qué va a trabajar la "doble" de la China Suárez

Nahuel Saa reveló a través de sus historias que “Florencia Facch es la elegida para ser doble de la China Suárez en las escenas que se requieran para series. Es increíble como se asemeja”. Según el influencer, el parecido no es casualidad, ya que “Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”.

Pese a la viralización de su imagen, la joven optó por el silencio y no brindó declaraciones públicas. Por el momento, mantiene sus redes sociales en modo privado y el único dato visible en su perfil personal es su signo zodiacal, resguardando su intimidad frente a la repentina fama.

El polémico mensaje de la China Suárez

En medio de este revuelo, la actriz celebró el éxito de la serie En el barro 2 con un posteo que incluyó la frase: “Se venden curitas para las que les duele lo que yo hago con mi vida”. Aunque el texto pertenece a la ficción, muchos usuarios lo tomaron como una indirecta hacia sus críticos, generando reacciones como “no les duele lo que hagas con tu vida, ni te respetan” o “ella juró que el éxito de la serie es gracias a ella”.

Sin embargo, la artista prefirió enfocarse en los elogios que recibió por su interpretación de Nicole. Al respecto, manifestó sentir “felicidad, gratitud, orgullo”, y agregó: “Amo En el barro, a mis compañeras generosas, talentosas, lindas. Al equipo detrás de cámara que hizo esto posible”, destacando el trabajo colectivo detrás de la producción.

