Quién es la doble de la China Suárez y qué trabajo consiguió por su parecido

El polémico mensaje de la China Suárez

En medio de este revuelo, la actriz celebró el éxito de la serie En el barro 2 con un posteo que incluyó la frase: “Se venden curitas para las que les duele lo que yo hago con mi vida”. Aunque el texto pertenece a la ficción, muchos usuarios lo tomaron como una indirecta hacia sus críticos, generando reacciones como “no les duele lo que hagas con tu vida, ni te respetan” o “ella juró que el éxito de la serie es gracias a ella”.