Mayonesa de palta: cómo preparar el aderezo que ayuda a reducir el colesterol y es alto en fibra

La mayonesa es el aderezo predilecto de las distintas comidas, sin embargo, distintas organizaciones de salud han advertido sobre su alto contenido en aceites y grasas saturadas, categorías poco beneficiosas para los sistemas de nuestro cuerpo. Estos influyen por ejemplo, en una mayor presión arterial, lo cual a la larga suma al riesgo de un ataque al corazón, coágulos de sangre, entre otros, según el sitio especializado Eat This, not that.