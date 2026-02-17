Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

La muerte de Robert Duvall a los 95 años cerró una de las trayectorias más sólidas y respetadas de Hollywood. Dueño de una carrera que atravesó más de seis décadas, ganador del Premio de la Academia y figura clave en algunas de las películas más influyentes del siglo XX, Duvall fue mucho más que un actor consagrado. Para la Argentina -y especialmente para Salta-, fue también un enamorado del tango, un visitante frecuente y un hombre que eligió estas tierras para construir su vida junto a la mujer que marcó su historia.