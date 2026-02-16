Qué pensaba Robert Duvall sobre la Argentina

Hablar de Robert Duvall** es hablar de una de las presencias más sólidas del cine estadounidense. Dueño de una carrera que atraviesa más de seis décadas, el actor —recordado por clásicos como The Godfather, Apocalypse Now y Tender Mercies (que le valió el Oscar)— también ha construido un vínculo singular con la Argentina, país al que no solo visitó en reiteradas ocasiones sino al que dedicó palabras de afecto y admiración.