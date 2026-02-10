El Gobierno provincial convocará a los gremios estatales por los salarios

El ministro confirmó que el Gobierno provincial inició el contacto con los distintos sindicatos, aunque advirtió que cualquier definición estará sujeta al estado de las finanzas provinciales, reconociendo que el escenario económico es complejo para Tucumán y para todo el país. “A lo que el gobernador Osvaldo Jaldo se ha comprometido, siempre se ha cumplido, y así lo venimos haciendo”, aseveró.