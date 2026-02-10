El Gobierno provincial convocará a los gremios estatales por los salarios

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, para dialogar sobre el inminente inicio de las negociaciones salariales con los gremios estatales. Además, se analizó la situación económica de la Provincia y la gestión de recursos ante la Nación.
El ministro confirmó que el Gobierno provincial inició el contacto con los distintos sindicatos, aunque advirtió que cualquier definición estará sujeta al estado de las finanzas provinciales, reconociendo que el escenario económico es complejo para Tucumán y para todo el país. “A lo que el gobernador Osvaldo Jaldo se ha comprometido, siempre se ha cumplido, y así lo venimos haciendo”, aseveró.
Además, Amado anticipó que luego del regreso de Jaldo de Buenos Aires se podrá tener mayores previsiones. “A la llegada de él vamos a tener una mirada mucho más clara con respecto a lo económico de la Provincia, y en base a eso, empezar a reunirnos la semana siguiente con los gremios”, manifestó.
En los encuentros no solo se analizará la cuestión económica, sino también otros aspectos. “Nos vamos a sentar en los próximos días por venir y atender las situaciones que tienen que ver con la estabilidad laboral y, por sobre todas las cosas, hoy más que nunca, la posibilidad de una nueva recomposición salarial”, dijo Amado.