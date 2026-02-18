Miércoles de Ceniza 2026: cuándo es, qué significa y cuándo será Semana Santa

Durante la ceremonia, los sacerdotes dibujan una cruz con este residuo en la frente de los creyentes. Para completar el rito, el clérigo pronuncia alguna de estas dos frases: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio” o la advertencia “acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”, reforzando así el llamado a la introspección.