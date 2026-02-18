Miércoles de Ceniza 2026: cuándo es, qué significa y cuándo será Semana Santa

Tras el cierre de los festejos de Carnaval, el calendario litúrgico marca una fecha fundamental para la comunidad católica con la llegada del Miércoles de Ceniza. Esta jornada representa el punto de partida oficial de la Cuaresma, un tiempo litúrgico diseñado para que los fieles profundicen en el significado del sacrificio y la renovación espiritual.
Este día inaugura los cuarenta días previos a la Pascua, estableciendo un marco de tiempo dedicado íntegramente a la reflexión y el arrepentimiento. Durante este periodo, se invita a las personas a prepararse mediante la introspección, buscando una conexión más cercana con su fe antes de la celebración de la Semana Santa.
Qué significa el Miércoles de Ceniza
Durante el Miércoles de Ceniza, los creyentes asumen el compromiso del ayuno y la abstinencia de carne, prácticas que la Iglesia establece para fomentar un espíritu de penitencia y renovación. Este rito busca alejar las distracciones materiales y centrar la atención en la preparación espiritual necesaria para celebrar la Pascua con mayor devoción.
En 2026, esta fecha ocurre el miércoles 18 de febrero, aunque su ubicación en el calendario cambia cada año. Con este día comienza el periodo de cuarenta días donde se hace un llamado directo a la conversión, permitiendo que los fieles se preparen para vivir profundamente los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo durante la Semana Santa.
¿Cuál es el significado de la ceniza?
Según la agencia de noticias Aciprensa, la ceniza surge de la combustión por el fuego y adquiere un profundo valor simbólico que representa la muerte, la caducidad y, en un sentido espiritual, la humildad. En la tradición católica, este material proviene específicamente de la quema de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior.
Durante la ceremonia, los sacerdotes dibujan una cruz con este residuo en la frente de los creyentes. Para completar el rito, el clérigo pronuncia alguna de estas dos frases: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio” o la advertencia “acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”, reforzando así el llamado a la introspección.
Requisitos para recibir la ceniza:
-A la celebración de la ceniza puede acudir todo el que quiera, mientras se preparare con una jornada de ayuno y abstinencia.