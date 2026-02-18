Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

Después del descanso y las celebraciones del Carnaval, muchos ya empiezan a mirar el calendario en busca de la próxima oportunidad para descansar. Aunque todavía faltan algunas semanas, la fecha genera expectativa porque permitirá cortar la rutina en un momento clave del calendario. ¿Cuándo será el próximo fin de semana extra largo?
El próximo feriado nacional en Argentina será el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La jornada significará, para algunos trabajadores, un fin de semana extra largo de cuatro días debido a que el lunes 23 de marzo se estableció como día no laborable con fines turísticos.
El próximo feriado en Argentina y los días no laborables
A través de la Resolución 164/2025, el Gobierno fijó tres fechas especiales bajo la modalidad de días no laborables para este año. El primero de ellos ocurrirá el lunes 23 de marzo, seguido por el viernes 10 de julio (por el Día de la Independencia) y el lunes 7 de diciembre (por el Día de la Inmaculada Concepción de María).
A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables el empleador tiene la facultad de decidir si se trabajaba o no. En caso de ser convocado a cumplir tareas, el salario será igual al de una jornada ordinaria, sin los recargos habituales de los días feriados.
Habrá otro finde XXL en abril
El calendario también anticipa otro descanso prolongado en el inicio de abril. El 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, coincidirá en 2026 con el Jueves Santo. Como ese día es un feriado nacional inamovible, ese jueves tendrá carácter obligatorio. Así, el fin de semana largo quedará conformado por: el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5.
Calendario oficial de feriados 2026
Estos son los próximos feriados inamovibles y trasladables del 2026:
Marzo
-Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.
-Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3: Viernes Santo.
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador.
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo.
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia.
- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).
Diciembre
- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25: Navidad.