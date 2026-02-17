Alberto Samid furioso desde la clínica en Uruguay: “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas”
El empresario fue internado en Punta del Este por una infección urinaria. Solicitó un traslado en avión sanitario, sostuvo que ni la Secretaría de Turismo ni el gobierno bonaerense atendieron su pedido. “Se queja de que no tuvo privilegios”, replicaron las autoridades.
El empresario Alberto Samid publicó un mensaje desde la clínica en Punta del Este donde permanece internado y cuestionó la falta de respuesta oficial a su pedido de traslado sanitario a la Argentina. “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo”, escribió en su cuenta de X, al reclamar asistencia para regresar a Buenos Aires en un avión sanitario.
Según informó su familia, Samid fue ingresado inicialmente por una infección urinaria. Durante la internación, los médicos detectaron un virus en sangre de origen incierto, lo que motivó el pedido de derivación urgente para continuar el tratamiento con su equipo médico habitual.
El pedido de traslado sanitario y la respuesta oficial
De acuerdo con su publicación, el empresario solicitó asistencia a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Turismo de la Nación para gestionar un traslado aéreo de aproximadamente 40 minutos, asumiendo él mismo los costos.
“Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido”, escribió Samid en redes sociales, al sostener que no obtuvo respuesta a su pedido.
Desde el entorno del gobernador Axel Kicillof señalaron que el empresario “se queja de que no tuvo privilegios y de tener que hacer las cosas como cualquier ciudadano”. Fuentes oficiales indicaron que los traslados sanitarios se gestionan a través de la obra social correspondiente o, en caso de no contar con cobertura, mediante los canales administrativos habituales.
Qué se sabe sobre su estado de salud
Marisa Scarafía, esposa del empresario, explicó que además del cuadro infeccioso se detectaron parámetros alterados en sangre, como plaquetas y glóbulos blancos. También advirtió que Samid presenta antecedentes médicos, entre ellos problemas prostáticos, lo que complica su estado general.
La familia aseguró que el traslado a Buenos Aires es necesario para que sea atendido por sus médicos de confianza y reducir riesgos asociados a su internación actual.
Antecedentes judiciales y de salud
No es la primera vez que el empresario enfrenta complicaciones médicas. En 2021 fue internado por un cuadro cerebrovascular con síndrome confusional.
Samid, conocido como el “Rey de la Carne” por su actividad en el sector frigorífico, fue condenado en 2019 a cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita vinculada a evasión impositiva. Posteriormente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud.
Durante el juicio oral, incluso fue extraditado desde Belice tras haber abandonado el país sin autorización judicial.
Contexto político y repercusión
El mensaje del empresario generó repercusión en redes sociales, tanto por el tono crítico hacia las autoridades como por el reclamo de asistencia estatal.
Hasta su internación, Samid mantenía una intensa actividad en redes, con opiniones sobre política y deporte. Su última publicación antes de conocerse su estado de salud había estado vinculada al seleccionado argentino de fútbol.
Por el momento, la familia indicó que continúa a la espera de la definición sobre el traslado sanitario, mientras el empresario permanece internado en Uruguay bajo seguimiento médico.