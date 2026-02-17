Alberto Samid furioso desde la clínica en Uruguay: “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas”

El empresario Alberto Samid publicó un mensaje desde la clínica en Punta del Este donde permanece internado y cuestionó la falta de respuesta oficial a su pedido de traslado sanitario a la Argentina. “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo”, escribió en su cuenta de X, al reclamar asistencia para regresar a Buenos Aires en un avión sanitario.