Alberto Samid aclaró el episodio de su hija corriendo desnuda en el aeropuerto de Ezeiza

El empresario salió a explicar la situación luego de la viralización de fotos y videos de su hija Luz caminando sin ropa en la terminal aérea.

Alberto Samid aclaró el episodio de su hija corriendo desnuda en el aeropuerto de Ezeiza
Hace 1 Hs

Se viralizaron en las redes sociales imágenes impactantes de Luz Samid, hija del empresario de la carne Alberto Samid, caminando desnuda en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El material, difundido por el periodista Fede Flowers, la muestra recorriendo la zona de check-in y distintos locales comerciales, hasta que fue demorada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La exposición del episodio generó preocupación y comentarios en redes sociales, lo que llevó a que Samid saliera a dar explicaciones. “Gracias a Dios, Luz está bien. Como informé oportunamente, ella está bajo tratamiento psiquiátrico y le dieron un medicamento a prueba que la descolocó. Te felicito por haber conseguido esas imágenes, tan de cerca, tan nítidas, y tan innecesarias”, expresó con indignación el empresario.

No es la primera vez que Samid se refiere públicamente a la salud de su hija. El pasado 27 de agosto ya había contado en sus redes sociales que Luz atravesaba un momento delicado y estaba en tratamiento.

“Está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza. Pero gracias a Dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

