Alberto Samid aclaró el episodio de su hija corriendo desnuda en el aeropuerto de Ezeiza

“Está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza. Pero gracias a Dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).