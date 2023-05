Samid dijo que le gustaría ser candidato de Milei y este lo trató de "nefatso"

"No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país. Es una tristeza lo que ha hecho el peronismo, los radicales, una vergüenza lo que han hecho. Estamos criticando a un tipo que todavía no gobernó, cuando no le echamos la culpa a los que gobernaron e hicieron mierda el país", agregó Samid en declaraciones con Argenzuela en Radio 10.