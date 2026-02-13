River frente a su propia contradicción: estructura de elite y un equipo que no acompaña

Llegadas y salidas

En el medio de ese clima, el mercado de pases intentó dar una señal. River eligió una línea de "calidad" por sobre "cantidad" con cuatro refuerzos (por ahora), muchas salidas y limpieza en un plantel que ya lo pedía. La inversión hasta ahora suma U$S 8 millones. Medio millón como cargo por el préstamo de Fausto Vera. Siete millones por la compra del pase de Aníbal Moreno, con contrato hasta diciembre de 2029. Medio millón como cargo por la cesión de Matías Viña desde Flamengo, con vínculo hasta diciembre de 2026 y opción de compra que puede volverse obligatoria según objetivos. Kendry Páez llegó como operación fuerte por su nombre y por su potencial, a préstamo desde Chelsea por 18 meses, sin cargo y sin opción de compra, con derechos de vidriera y con chance de repesca para el club inglés en junio de 2026. River, por esa llegada, no pagó un gasto directo.