Las acciones argentinas cayeron y el riesgo país mejoró

En una jornada marcada por la cautela global y el cierre del mercado local debido al feriado de Carnaval, los activos argentinos que cotizan en Nueva York (ADR) operaron este martes con una tendencia mayoritariamente negativa. La volatilidad internacional, impulsada por las dudas de los inversores sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial, arrastró a los papeles nacionales a caídas de hasta el 2,8%.
Tras el lunes sin actividad en las plazas de Buenos Aires y Estados Unidos, el regreso a la operatoria en Wall Street mostró a los inversores desprendiéndose de activos locales. Las bajas fueron lideradas por Cresud (-2,8%) , seguidas de cerca por Central Puerto (-2,4%) e Irsa (-2,4%) . La marea roja alcanzó a casi todo el tablero: el Grupo Financiero Galicia retrocedió un 1,9%, mientras que Pampa Energía y el sector bancario (Macro, Supervielle y BBVA) anotaron pérdidas superiores al 1,6%.
A contramano de la tendencia general, solo un puñado de empresas logró esquivar las bajas. Corporación América se destacó con un sólido avance del 2,8%, acompañada por Tenaris (+1,8%) y un marginal ascenso de Telecom Argentina (+0,1%). Este comportamiento se dio en un contexto donde los índices principales de EE. UU. (S&P 500, Dow Jones y Nasdaq) lograron revertir una apertura negativa para cerrar con niveles alzas de entre el 0,07% y el 0,14%
Pese al castigo sufrido por las acciones, los bonos soberanos en dólares muestran mayor resiliencia al cotizar con una suba promedio del 0,2% en el exterior. Este movimiento permitió que el riesgo país cediera ocho unidades, cerrando la jornada en 511 puntos básicos.
Aunque el indicador elaborado por el JP Morgan ha tendido alza recientemente por la incertidumbre global, se mantiene en niveles históricamente bajos para la gestión actual. Cabe recordar que a fines de enero el índice tocó los 484 puntos, el valor mínimo en siete años y medio, respaldado por una racha de compras de reservas del Banco Central que ya supera los US$ 2.000 millones en lo que va de 2026.
El dólar
En el mercado informal, el dólar blue cerró este martes 17 de febrero a $1.420. Si bien la cifra no mostró variaciones respecto a la apertura de la sesión, la tendencia de los últimos días marca un sesgo positivo, reflejando una demanda persistente de ahorristas que buscan refugio frente a la incertidumbre económica global.
Un dato relevante para los inversores es la baja en la volatilidad. Mientras que la volatilidad anual se sitúa en el 20,65%, la de la última semana fue de apenas el 9,15%, lo que sugiere un comportamiento mucho más estable en el corto plazo. Para quienes buscan alternativas legales, el dólar MEP sigue posicionándose como la opción más sencilla a través de la compra y venta de bonos, requiriendo apenas un día hábil de “parking” para dolarizar carteras de forma online.
En el escenario actual, la brecha cambiaria muestra una compresión histórica que marca un punto de inflexión para la economía. Con el dólar oficial y el dólar blue convergiendo en los $1.420, la diferencia porcentual se ha reducido al 0%, eliminando de hecho los incentivos para el arbitraje informal. Esta unificación en el mercado minorista se complementa con un dólar MEP que cotiza a $1.426, apenas un 0,4% por encima del oficial, lo que refleja una calma cambiaria que no se veía en años, a pesar de las turbulencias externas en Wall Street.