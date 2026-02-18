Las acciones argentinas cayeron y el riesgo país mejoró

En el escenario actual, la brecha cambiaria muestra una compresión histórica que marca un punto de inflexión para la economía. Con el dólar oficial y el dólar blue convergiendo en los $1.420, la diferencia porcentual se ha reducido al 0%, eliminando de hecho los incentivos para el arbitraje informal. Esta unificación en el mercado minorista se complementa con un dólar MEP que cotiza a $1.426, apenas un 0,4% por encima del oficial, lo que refleja una calma cambiaria que no se veía en años, a pesar de las turbulencias externas en Wall Street.